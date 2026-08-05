Multarán en Querétaro con más de $1,700 a todos estos autos si no realizan la verificación vehicular antes del 31 de agosto de 2026

Quienes tengan un vehículo con placas terminadas en 5 y 6 tienen hasta el lunes 31 de agosto de 2026 para realizar la verificación correspondiente al segundo semestre en Querétaro.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), estas terminaciones deben cumplir el trámite durante julio y agosto. En caso de no realizar el proceso, las multas pueden ir desde más de $700 pesos hasta los $1,759.65 pesos en el caso de algunos conductores.

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¿Hasta cuándo pueden verificar los autos con placas terminadas en 5 y 6?

De acuerdo con el calendario oficial, los autos con terminación de placas 5 y 6 y con engomado amarillo, iniciaron su trámite desde el primer día de julio.

Para las demás terminaciones, los periodos quedan de la siguiente manera:

Terminación 5 y 6, engomado amarillo: julio y agosto.

julio y agosto. Terminación 7 y 8, engomado rosa: agosto y septiembre.

agosto y septiembre. Terminación 3 y 4, engomado rojo: septiembre y octubre.

septiembre y octubre. Terminación 1 y 2, engomado verde: octubre y noviembre.

octubre y noviembre. Terminación 9 y 0, engomado azul: noviembre y diciembre.

Si la matrícula incluye letras o varias series numéricas, se toma el último dígito numérico. En el transporte público de Querétaro, todas las terminaciones verifican entre agosto y noviembre.

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar en Querétaro?

Las sanciones se aplican por cada semestre incumplido y cambian según el tipo de vehículo. Para calcularlas se utiliza la UMA, cuyo valor diario vigente en 2026 es de $117.31 pesos.

Los montos publicados por la SEDESU son:

Vehículo particular de una persona física: 6 UMA, equivalentes a $703.86 pesos

6 UMA, equivalentes a $703.86 pesos Vehículo particular de una persona moral o pesado: 10 UMA, equivalentes a $ 1173.10 pesos

10 UMA, equivalentes a $ 1173.10 pesos Vehículo de servicio público: 15 UMA, equivalentes a $1,759.65 pesos

El cambio de propietario no elimina las multas pendientes. Las personas mayores de 60 años pueden obtener un descuento del 50% si acreditan que son propietarias. También aplica a unidades con placas para personas con discapacidad.

🚗⚠️ #QueNoSeTePase



Si tu vehículo circula en #Querétaro, ya fue publicado el calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de 2026. 📅



📌 Así quedan las fechas:

🟡 Julio - Agosto: placas 5 y 6

🟠 Agosto - Septiembre: placas 7 y 8

🔵 Septiembre - Octubre: placas… pic.twitter.com/Ibm38F8hJk — CódigoQro (@CodigoQro) June 29, 2026

¿Qué documentos se necesitan para verificar el auto?

De acuerdo con el programa quienes presenten un vehículo con verificaciones anteriores deberán llevar:

Tarjeta de circulación vigente en original

Certificado de verificación del primer semestre de 2026

Constancia de emisión o reposición, si no se conserva el certificado

Comprobante de pago de la multa o autorización, cuando corresponda

Comprobantes de alta, baja o cambio de placas, según el caso

Comprobante de refrendo o tenencia al corriente

Certificado de rechazo, cuando aplique

Vehículo con las placas delantera y trasera

Para los vehículos nuevos:

Copia de la factura o carta factura

Tarjeta de circulación vigente en original

Documento de alta de placas en original

Vehículo con las placas delantera y trasera

Factura o carta factura con menos de 180 días desde su emisión, cuando se solicite el holograma Doble Cero

De acuerdo con los artículos 54 y 57 del Programa Estatal de Verificación Vehicular para el segundo semestre de 2026, los vehículos usados procedentes de otra entidad o del extranjero e inscritos por primera vez en Querétaro deben verificarse dentro de los 30 días naturales posteriores al alta o durante el periodo que les corresponda, siempre que no haya vencido.

En cambio, los vehículos nuevos dados de alta por primera vez pueden verificar sin multa dentro de los 180 días naturales siguientes a su registro.

¿Cómo sacar una cita para la verificación vehicular?

La cita se agenda en el registro oficial de verificación vehicular de Querétaro. Los pasos son:

Registrar una nueva cita Capturar los datos de la tarjeta de circulación Elegir un Centro de Verificación Vehicular Seleccionar fecha y horario Guardar o imprimir el folio

Según la SEDESU, hay citas de lunes a viernes, de 8:30 a 18:20 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:50 horas. El folio deberá presentarse junto con los documentos.

¿Cuánto cuesta verificar un vehículo en Querétaro?

De acuerdo con las tarifas publicadas por la (SEDESU) el costo de la verificación depende del tipo de certificado y holograma solicitado:

Holograma Dos, particular o pesado: $447 pesos

$447 pesos Holograma Dos, transporte público: $192 pesos

$192 pesos Holograma Uno: $447 pesos

$447 pesos Holograma Cero: $763 pesos

$763 pesos Holograma Doble Cero: $1760 pesos

$1760 pesos Certificado Exento: sin costo

sin costo Rechazo: $130 pesos

Los detalles pueden consultarse en el portal oficial de la SEDESU.

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