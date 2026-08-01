Confirmado por Infonavit: la gran ventaja que tienen las mujeres mexicanas mayores de 60 años para solicitar un crédito en 2026

Desde 2026, Infonavit aplica un criterio de edad que beneficia directamente a las mujeres mayores de 60 años frente a los hombres de la misma edad. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores permite que la suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito llegue hasta 75 años en el caso de ellas, mientras que para los hombres el tope se fija en 70 años.

Esta diferencia se traduce en años adicionales de margen para pagar el financiamiento. Una mujer de 60 años accede a un plazo mayor que un hombre de la misma edad, según confirma Infonavit en sus reglas de operación vigentes para este año.

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¿Cómo afecta la edad al crédito de Infonavit para mujeres?

Un hombre de 60 años que solicita un crédito solo accede a un plazo de hasta 10 años, mientras que una mujer de la misma edad tiene un margen ligeramente mayor. Esta diferencia responde al tope distinto que aplica Infonavit según el género del trabajador o trabajadora que tramita el financiamiento.

El sistema de precalificación del instituto ajusta el plazo de forma automática al momento de iniciar el trámite. No existe una prohibición directa para personas mayores, pero sí una restricción técnica que reduce los años disponibles conforme aumenta la edad del solicitante.

Los requisitos para acceder al crédito Infonavit en 2026 incluyen:

Mantener una relación laboral vigente y cotización activa ante el IMSS

Contar con al menos 1,080 puntos acumulados en el sistema de precalificación

Tener seis meses consecutivos de empleo formal

No exceder el límite de edad más plazo correspondiente (70 años hombres, 75 años mujeres)

Los documentos que exige el trámite son:

Identificación oficial vigente

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP biométrica vinculada en Mi Cuenta Infonavit

Comprobante de domicilio reciente

Mujeres acceden a un tope de 75 años entre edad y plazo, contra 70 de los hombres (Infonavit oficial)

¿Cuánto presta Infonavit a una mujer de 60 años en 2026?

El monto del crédito Infonavit no depende únicamente de la edad, sino también del salario, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y la capacidad de pago del trabajador. Una mujer de 60 años, al contar con un plazo más amplio que un hombre de la misma edad, puede acceder a mensualidades más bajas para un monto equivalente.

El plazo del crédito puede ir desde uno hasta 30 años, siempre que la suma con la edad respete el tope correspondiente. La tasa de interés aplicable es diferenciada por nivel salarial y se mantiene fija durante toda la vida del crédito, con un rango que va del 3.69% al 10.45% anual.

El Infonavit presta hasta $2,935,002.35 pesos como monto máximo para un crédito individual, cifra que depende de la capacidad de pago de cada derechohabiente y que se puede consultar en la sección de precalificación y puntos dentro de Mi Cuenta Infonavit.

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