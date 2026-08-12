El restaurante giratorio de CDMX que ofrece hasta un 50% de descuento a este grupo de adultos mayores para celebrar el Día del Abuelo

Bellini Montecito, el único restaurante giratorio de México, es una opción ideal para celebrar el Día del Abuelo con una comida especial. El establecimiento ofrece descuentos de hasta 50% a quienes presenten la Tarjeta del Bienestar o la credencial del INAPAM.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde se encuentra Bellini Montecito y qué descuentos ofrece a adultos mayores?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene un catálogo continuo de beneficios dirigidos a personas mayores de 60 años en México, entre los que se incluyen descuentos en establecimientos gastronómicos al presentar la credencial física vigente.

Bellini Montecito, ubicado en el piso 45 del World Trade Center (WTC), en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, es reconocido internacionalmente por ser el único restaurante giratorio de México. Su propuesta incluye platillos de alta cocina internacional y cortes de carne maridados con una selección de vinos, además de una vista panorámica de 360 grados de la Ciudad de México.

Según el catálogo del INAPAM, este restaurante ofrece un 15% de descuento en la cuenta total a los adultos mayores que muestren su credencial vigente antes de que se cierre el consumo.

Además, el propio restaurante ofrece una promoción separada: presentando la Tarjeta del Bienestar o la credencial del INAPAM, el establecimiento otorga un 50% de descuento en alimentos a la carta para el titular y sus acompañantes, de lunes a viernes de 1:00 pm a 5:00 pm. Esta promoción tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026, no aplica en días festivos, y no incluye bebidas, postres, paquetes ni otras promociones.

Las reservaciones se pueden hacer por WhatsApp al 56 1550 5911 o al teléfono 55 9000 8325.

¿Cómo hacer válido el descuento del INAPAM en restaurantes?

Para acceder a este tipo de beneficios, se recomienda solicitar la aplicación del descuento al momento de llegar al establecimiento o antes de pedir la cuenta. Es necesario presentar la credencial física original emitida por el INAPAM, en buen estado de conservación.

En la mayoría de los casos, el descuento se aplica únicamente sobre el consumo personal del titular de la credencial, y no es acumulable con otras promociones o paquetes especiales del día. Por lo tanto, es recomendable confirmar los términos con el personal del restaurante antes de ordenar.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.