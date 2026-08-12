Útiles, corte de cabello y certificados gratis en la Feria del Regreso a Clases de Profeco

El ciclo escolar 2026-2027 esta por comenzar y si tienes hijos en el nivel básico y quieres comprar sus útiles, uniformes o tramitar el certificado médico puedes acudir a la Feria del Regreso a Clases en CDMX.

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¿Qué habrá en la Feria del Regreso a Clases?

Para apoyar a la economía de las familias en la compra de útiles y artículos escolares la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará a cabo la Feria del Regreso a Clases donde podrás encontrar productos como uniformes, calzado, útiles y libros con descuentos y promociones.

Además se ofrecerá el servicio de certificados médicos y cortes de cabello gratuitos. Habrá asesorías jurídicas y talleres de Tecnologías Domésticas.

¿Cuándo y dónde es la Feria de Regreso a Clases?

En la CDMX, la Feria del Regreso a Clases será en la Expo Reforma ubicada en Avenida Morelos 67 en la alcaldía Cuauhtémoc el 15 y 16 de agosto con un horario de las 09:00 a las 18:00 horas y la entrada es gratuita.

Pero también habrá más ferias en otras partes de la República Mexicana, si quieres conocer la ubicación de todas las sedes puedes consultarlo en el siguiente enlace.

¿Qué incluye la lista de útiles escolares?

La lista de útiles escolares incluye:

Lápices

Plumas

Gomas

Marcadores

Lápices de colores

Cuadernos

Hojas blancas

Libreta de tareas

Tijeras

Pegamento en barra

Juego de geometría y regla

El regreso a clases en México será el lunes 31 de agosto de 2026 para preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP.

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