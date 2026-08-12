WhatsApp: ¿qué celulares perderán la app el 8 de septiembre de 2026 y cuáles ya se quedaron sin ella en agosto?

Cada cierto tiempo, WhatsApp retira su soporte de aquellos celulares que ya no alcanzan los requisitos técnicos para correr sus actualizaciones más recientes. En agosto de 2026, varios modelos de iPhone y Android quedaron fuera de la aplicación, y a partir del 8 de septiembre de 2026 se sumará un nuevo grupo de equipos con sistemas operativos más antiguos. Saber con anticipación qué pasa con tu equipo permite guardar a tiempo conversaciones, contactos y demás información antes de perder el acceso.

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¿Qué celulares ya perdieron WhatsApp y cuáles se quedarán sin la app en septiembre de 2026?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, Meta revisa periódicamente qué teléfonos corren versiones de software muy antiguas o tienen pocos usuarios activos, y retira el soporte técnico de esos equipos: dejan de recibir actualizaciones, parches de seguridad y funciones nuevas.

Hoy en día, la app puede usarse en celulares con Android OS 5.0 en adelante, o con iPhone bajo iOS 15.1 en adelante. Este mes de agosto, estos equipos quedaron fuera de WhatsApp:

iPhone:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

Android:

Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 II

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

A partir del 8 de septiembre de 2026, el requisito mínimo sube un escalón más: WhatsApp solo admitirá equipos con Android 6 o versiones posteriores, por lo que cualquier celular con Android 5 o anterior perderá el acceso a la app, sin importar el modelo o la marca. Más adelante, desde el 30 de noviembre, ocurrirá algo similar del lado de Apple: WhatsApp dejará de funcionar en versiones anteriores a iOS 15.5.

Respaldar chats y contactos es clave antes de perder el acceso a WhatsApp. (Cottonbro)

¿Qué medidas tomar antes de que un celular pierda WhatsApp a partir de septiembre de 2026?

Cuando un celular pierde la compatibilidad, deja de tener acceso a la app por completo: no se pueden enviar ni recibir mensajes, ni usar ninguna de sus funciones. Frente a esto, conviene anticiparse con algunas acciones sencillas:

Chequear el sistema operativo : en el menú de ajustes, dentro de “Información del sistema” o similar, se puede ver qué versión de Android o iOS tiene el equipo y si sigue recibiendo actualizaciones.

: en el menú de ajustes, dentro de “Información del sistema” o similar, se puede ver qué versión de Android o iOS tiene el equipo y si sigue recibiendo actualizaciones. Respaldar la información : si tu celular corre Android 5 o anterior, o ya está en la lista de modelos sin soporte, es buen momento para guardar chats y contactos importantes antes de quedarte sin acceso.

: si tu celular corre Android 5 o anterior, o ya está en la lista de modelos sin soporte, es buen momento para guardar chats y contactos importantes antes de quedarte sin acceso. Considerar un cambio de equipo : cambiar a un celular más reciente es la forma más directa de no perder continuidad con la cuenta y las conversaciones.

: cambiar a un celular más reciente es la forma más directa de no perder continuidad con la cuenta y las conversaciones. Tener a mano la versión web: si ya vinculaste tu cuenta antes a una computadora, esa sesión puede servirte de respaldo temporal.

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