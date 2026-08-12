VIDEO: Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia en La Garita, Jalisco; hay 3 heridos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que tres personas resultaron heridas tras el aterrizaje de emergencia de un helicóptero MI-17de la Armada de México en el área de La Garita, Jalisco, durante este miércoles 12 de agosto.

De acuerdo a un mensaje en redes sociales, la dependencia informó que el viaje del vehículo aéreo estaba pensado para combatir actividades ilícitas; sin embargo, se tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia por medio de un desplome controlado alrededor de las 07:30 horas.

#LoÚltimo | Esta mañana, durante un operativo preventivo, un helicóptero MI-17 de la Armada de México se desplomó en La Garita, #Jalisco. Tres marinos resultaron lesionados. La Marina asegura que se trató de “un desplome controlado”.



En el operativo también participan… pic.twitter.com/s6vmgZ0QOk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

“Durante acciones de vigilancia en el área de La Garita, Jalisco, con el fin de prevenir actividades ilícitas, un helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado”, se pudo leer.

Todo el hecho quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral, debido a que se ve como poco a poco va descendiendo el helicóptero.

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Tres personas heridas e investigan las causas del aterrizaje de emergencia en Jalisco

La Semar adelantó que no se reportaron fallecimientos, pero sí tres elementos de la marina sufrieron heridas, aunque no son de gravedad.

Sin embargo, adelantó que se investigan las causas del accidente para dar a conocer cómo fue que se presentó este hecho: “Se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado”.

Marina informa



Hoy, a las 07:30 horas, durante acciones de vigilancia en el área de La Garita, Jalisco, con el fin de prevenir actividades ilícitas, un helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado.… pic.twitter.com/AL9tNj7N3o — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 12, 2026

En las próximas horas se espera que alguna institución del Estado mexicano dé a conocer alguna información respecto al accidente que ocurrió en Jalisco, debido a que es una zona donde en los últimas años se han realizado actividades para el combate a los grupos del crimen organizado.

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