Fuerte explosión de pirotecnia deja una persona muerta en Tultepec

Se registró una nueva explosión en el municipio de Tultepec . El incidente ocurrió, aproximadamente, a las 12:25 horas del lunes 2 de febrero, en la calle Cuitláhuac, del Barrio Santa Isabel, dejando como saldo a una persona muerta, quien se encontraba justo en el lugar de la explosión.

Se trató de un estallido por pirotecnia, aunque todavía no se han revelado los detalles del material específico que utilizaban en el inmueble. El estallido alertó a los vecinos en la zona y en poco tiempo llegaron los servicios de emergencia para atender la situación y evitar algún otro incidente.

Explosión en Tultepec hoy 2 de febrero

La policía de Tultepec llegó al lugar y acordonó el área afectada. Al poco tiempo confirmaron que no había un riesgo para los inmuebles cercanos ni para la población, luego de recibir la valoración del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) y de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos (UMPCYB).

La persona que falleció se encontraba justo en el lugar de la explosión y las quemaduras fueron muy fuertes. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron, confirmaron que ya no tenía signos vitales, por lo que avisaron a los peritos para levantar el cuerpo y después comenzar con la investigación para determinar el motivo exacto de la explosión.

Esta Coordinación atendió un incidente por explosión de pirotecnia en el municipio de #Tultepec.



Al arribar al lugar y en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tultepec, se confirmó el fallecimiento de una persona. pic.twitter.com/DnJCs8cE6h — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) February 2, 2026

El municipio de Tultepec se ha acostumbrado a este tipo de accidentes, al ser una zona reconocida de producción de pirotecnia. Pese a que varias personas han perdido la vida por estos incidentes, dicha actividad económica se mantiene como una de las principales en la zona.

