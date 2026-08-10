Bloqueos de transportistas hoy 10 de agosto; tramos de carreteras que están cerrados

Transportistas realizan bloqueos hoy lunes 10 de agosto en la carretera federal México-Puebla, y paralizan la circulación de miles de conductores en protesta por la constante violencia que se vive en la importante vialidad.

Los bloqueos de transportistas se concentran a la altura de Santa Martha, en la zona de Los Reyes, Estado de México (Edomex), y debido a la presencia de decenas de unidades del servicio de transporte público, ya se registran filas kilométricas.

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¿Por qué hay bloqueos de transportistas?

Los transportistas tomaron la decisión de manifestarse luego de que un grupo de hombres armados atacara una de las unidades de la ruta 69.

Estos hechos ocurrieron la mañana del domingo 9 de agosto, en las inmediaciones de las avenidas Texcoco y Pantitlán, cuando sujetos armados dispararon contra una unidad que se encontraba estacionada, esperando a que el pasaje subiera.

Tres personas resultaron lesionadas tras el ataque, entre ellas una menor de 10 años, quien perdió la vida. El conductor y otro pasajero resultaron severamente lesionados.

¡Tómalo en cuenta! 🚧🔴 Transportistas bloquean la carretera México-Puebla, a la altura del municipio de Los Reyes, luego del ataque armado ocurrido el domingo contra una de sus unidades pic.twitter.com/jmXAeOWOZh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 10, 2026

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