Cierre de tramo en la México-Querétaro hoy 10 de agosto; accidentes y bloqueos afectan las carreteras

Las afectaciones viales en las carreteras debido a fuertes accidentes y bloqueos por parte de manifestantes comenzaron desde muy temprano hoy lunes 10 de agosto y tanto personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional (GN) y los reporteros de adn Noticias ya se encuentran en las zonas más perjudicadas.

Las autopistas México-Querétaro, Las Choapas-Ocozocoautla y México-Cuernavaca concentran las mayores afectaciones. Además, se reportan accidentes en carreteras de Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Tamaulipas y Puebla.

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¿En qué carreteras hay bloqueos y accidentes hoy?

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