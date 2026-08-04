Confirmado por ley en Jalisco: multarán a todos los automovilistas que cometan esta infracción al circular

Un automovilista que ignore la orden de un agente vial en Jalisco enfrenta una multa de entre 586 y 1,173 pesos, pues la ley en Jalisco confirma la sanción para este 2026. La norma indica que multarán a los conductores que ignoren las indicaciones de un policía vial durante un operativo o desvío, una infracción al circular que la autoridad vigila con mayor rigor en cruceros y controles viales.

La medida forma parte de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que regula el actuar de los policías viales en cruceros y operativos de tránsito. La sanción también aplica a operadores del transporte público que incurran en la misma conducta al circular por el estado.

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¿Qué infracción multan en Jalisco a los automovilistas que no obedecen a un policía vial?

La infracción se activa cuando un conductor ignora una instrucción directa de un agente vial durante un operativo de control. El Artículo 361, fracción III, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco cubre los casos en que el policía dirige el tránsito de forma manual, sin apoyo de semáforo, en cruceros o zonas de desvío temporal en Jalisco.

La autoridad vial documenta la conducta al momento del hecho y levanta una cédula de notificación de infracción. El conductor y el propietario del vehículo responden de forma solidaria ante el pago de la sanción, según lo previsto en la ley estatal:

No detenerse ante la señal manual de un policía vial en un crucero

Avanzar durante un operativo de agilización de tránsito sin autorización

Ignorar la indicación de desvío temporal por obras o incidentes en la vía

Continuar la circulación pese a la señal de alto de un agente en control vehicular

El monto final de la multa depende de la valoración del oficial que levanta el acta y de la autoridad que califica la infracción. El pago no exime al conductor de otras sanciones si la conducta se repite o deriva en un incidente mayor en Jalisco.

multa El Artículo 361, fracción III castiga a quien ignore la instrucción de un policía vial. (Imagen Ilustrativa)

¿Cómo evitan los automovilistas en Jalisco esta multa de hasta 1,173 pesos?

Los automovilistas en Jalisco evitan la sanción si atienden de inmediato la indicación del agente vial, incluso si consideran la instrucción injusta o confusa. La ley prioriza el orden vial sobre la opinión individual del conductor en el momento del operativo.

Si el conductor considera injusta la sanción, puede presentar una inconformidad ante la autoridad competente dentro de los plazos que marca la ley estatal. El proceso no suspende el pago inmediato de la multa, salvo resolución expresa en sentido contrario.

La recomendación de la autoridad es simple: circular con atención a los agentes viales y respetar cualquier señal manual durante desvíos u operativos. Esta práctica reduce el riesgo de una multa económica y agiliza el tránsito para el resto de los conductores en Jalisco.

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