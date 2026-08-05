Enfermedades por canícula; SSa Edomex emite recomendaciones para protegerse

La Secretaría de Salud (SSa) del Edomex compartió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades asociadas al calor por la canícula 2026 como la deshidratación o intoxicaciones alimentarias.
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¿Qué enfermedades provoca el calor y cómo evitarlas?
La canícula es un fenómeno natural que provoca temperaturas de entre 35 y 40°C y combinada con las lluvias que pueden provocar enfermedades como golpe de calor, insolación, infecciones diarreicas e intoxicaciones por alimentos descompuestos.
De acuerdo con la SSa durante esta temporada las enfermedades diarreicas agudas e intoxicaciones alimentarias llegan a aumentar hasta 15% pues el calor acelera la descomposición de alimentos, principalmente carnes, lácteos. Además, el calor y la humedad favorecen la proliferación de bacterias y virus que provocan salmonella, cólera y rotavirus.
Para protegerte ante estas enfermedades se recomienda:
- Evitar la exposición prolongada al sol
- Usar protector solar con factor mayor a 50
- Vestir ropa ligera y de colores claros
- Mantenerse hidratado consumiendo al menos 2 litros de agua
- Lavar las manos frecuentemente
- Desinfectar frutas y verduras
- Cocinar adecuadamente los alimentos y refrigerarlos
¿Qué es la canícula y sus características?
La canícula conocida como sequía intraestival o de medio verano y se caracteriza por la combinación de temperaturas elevadas, lluvias intensas y mañanas frescas que afectan el sur de Edomex y el nororiente del Valle de México donde se pueden registrar temperaturas de entre 35 y 40°C.
Este fenómeno combinado con “El Niño” aumenta los niveles de radiación ultravioleta, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas y se extiende hasta finales de agosto. Por ello, las autoridades exhortan a la población a tomar las medidas necesarias para evitar estas enfermedades.
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