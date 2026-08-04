Confirmado en Monterrey, Nuevo León: abren gratis 4 albercas municipales durante agosto 2026 y estos son los requisitos para acceder

Todos los que busquen una forma de refrescarse durante las vacaciones de verano en Monterrey podrán hacerlo sin gastar ni un peso. El Gobierno municipal confirmó que 4 albercas públicas permanecerán abiertas durante agosto como parte de la temporada acuática 2026.
Las instalaciones ofrecen acceso gratuito y se encuentran distribuidas en distintos puntos de la ciudad de martes de domingo. Sin embargo, y como parte de los requisitos de ingreso, los asistentes deberán respetar las medidas de acceso, ya que algunos objetos están prohibidos por motivos de seguridad como bebidas alcohólicas.
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¿Qué albercas gratis están abiertas en Monterrey y cuál es su horario?
De acuerdo con un comunicado del gobierno de Monterrey, la temporada acuática permanecerá vigente hasta el 20 de septiembre. Las familias pueden acudir de forma gratuita a cualquiera de estos parques:
- Parque España, ubicado en avenida Federico Gómez s/n, colonia Buenos Aires.
- Parque Aztlán, en avenida Solidaridad y Esquisto s/n, colonia San Bernabé.
- Parque Tucán, sobre avenida Comisión Tripartita y Uranio, en Valle de Infonavit 5.º Sector.
- Parque Monterrey 400, en avenida Rodrigo Gómez s/n, colonia Carmen Serdán.
El horario de atención es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Los lunes las instalaciones permanecen cerradas para realizar trabajos de limpieza, mantenimiento y sanitización.
Como parte de estas labores, personal de la Secretaría de Servicios Públicos y de la Dirección de Parques realiza diariamente la recolección de residuos, limpieza de las instalaciones y tratamientos al agua para mantener las albercas en condiciones óptimas para los visitantes.
¿Qué objetos no puedes ingresar a las albercas municipales de Monterrey?
Aunque el acceso es completamente gratuito, el Municipio de Monterrey estableció una serie de medidas que los visitantes deben respetar para poder ingresar a las instalaciones.
Entre los objetos y artículos que no están permitidos se encuentran:
- Bebidas alcohólicas.
- Envases de vidrio.
- Objetos metálicos o punzocortantes.
En cambio, sí está permitido ingresar con alimentos y bebidas, siempre que estas últimas se transporten en envases de plástico.
Las autoridades municipales recomendaron respetar estas disposiciones para agilizar el acceso y mantener la seguridad dentro de las albercas, por lo que quienes no cumplan con las reglas podrían tener restringido el ingreso a las instalaciones.
Si planeas acudir durante agosto, también es recomendable llevar protector solar, mantenerse hidratado y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad, salvavidas y Protección Civil.
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