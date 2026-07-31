Golpe de calor: los síntomas de alerta y qué hacer si alguien lo sufre, según la Secretaría de Salud

Ante el aumento de las temperaturas por la temporada de calor, la Secretaría de Salud de México llamó a la población a extremar precauciones frente al golpe de calor, una condición que puede volverse mortal si no se atiende a tiempo. Desde debilidad y mareos hasta confusión y pérdida del conocimiento, estos son los síntomas que hay que vigilar y las acciones inmediatas que recomienda la dependencia.

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Mantenerse hidratado es una de las principales recomendaciones para prevenir el golpe de calor. (Getty Images)

¿Cuáles son los síntomas de alerta del golpe de calor?

Julieta Parga Alonso, médica adscrita a la Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), explica en un artículo publicado por la Secretaría de Salud que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura tras una exposición prolongada al calor extremo.

“El cuerpo humano cuenta con mecanismos naturales de termorregulación, como el sudor; sin embargo, cuando existe una exposición prolongada al calor y no se toman medidas preventivas, estos mecanismos pueden alterarse", señaló.

Antes de llegar al golpe de calor como tal, puede presentarse un cuadro de agotamiento por calor, con debilidad, fatiga, mareos, náuseas, vómito, sudoración excesiva, ansiedad, dolor de cabeza y desmayos, además de signos de deshidratación como labios secos y extremidades frías o húmedas.

Cuando el cuadro avanza, detalló la especialista, la temperatura corporal puede subir hasta los 40 grados o más. En ese punto, la piel se pone roja y caliente, el pulso se acelera, la respiración se acelera y pueden aparecer confusión, pérdida del conocimiento y otros signos de gravedad. Estos síntomas son una urgencia médica que requiere atención inmediata, ya que los efectos pueden ser fatales si la persona no recibe el tratamiento oportuno, advirtió Parga Alonso.

Los grupos con mayor riesgo son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y quienes padecen alguna enfermedad crónica.

¿Qué hacer si una persona presenta síntomas de golpe de calor?

La médica indicó que, ante los primeros síntomas, la persona debe retirarse de inmediato de la exposición al sol y trasladarse a un lugar fresco y con sombra. El tratamiento inmediato consiste en hidratarla y bajar su temperatura corporal con compresas frías, sobre todo en axilas e ingles.

“Si la persona está consciente, se le pueden ofrecer líquidos frescos y colocar compresas frías en axilas, ingles, abdomen y cabeza para ayudar a disminuir la temperatura corporal. En caso de pérdida del conocimiento, se debe evitar darle líquidos y solicitar inmediatamente apoyo de los servicios de emergencia“, subrayó la especialista.

Como medidas de prevención, la Secretaría de Salud recomienda:

Mantenerse hidratado aunque no se tenga sed

aunque no se tenga sed Usar ropa ligera y de colores claros

y de colores claros Proteger la cabeza con gorra o sombrero

con gorra o sombrero Aplicar bloqueador solar

Evitar la exposición prolongada al sol, en particular entre las 11:00 y las 17:00 horas

Para actividades al aire libre, el organismo sugiere hacerlas temprano por la mañana o al final de la tarde, buscar siempre espacios con sombra, consumir agua natural de forma constante, evitar bebidas azucaradas y usar sales de rehidratación oral en caso de ser necesario.

La dependencia destacó que el golpe de calor es prevenible y llamó a la población a mantenerse alerta ante cualquier síntoma para actuar a tiempo.

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