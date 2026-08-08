Evacuación en la alcaldía Coyoacán de CDMX tras caída de una pipa en un socavón

Una pipa de gas cayó en un socavón en la alcaldía Coyoacán por lo que se registró una fuerte movilización de servicios de emergencia para atender el hecho, además se realizó una evacuación como medida de precaución.

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Pipa de gas cae en socavón

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) la pipa de gas cayó en un socavón ubicado en la colonia San Diego Churubusco en la alcaldía Coyoacán.

Ante, ello los servicios de emergencia tomaron la decisión de evacuar a 30 personas como medida de precaución.

¿Cómo reportar un socavón en la CDMX?

Para reportar un socavón en la CDMX debes llamar al 0311 de Locatel o a la línea 426 (H2O) o enviar un mensaje al WhatsApp 55 5658-1111, o ingresa al portal del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Es necesario que para realizar el reporte cuentes con los siguientes datos:

Ubicación exacta del socavón (calle, número, colonia, alcaldía y código postal)

Referencias visuales

Evidencia fotográfica del tamaño y profundidad del hundimiento

Nombre, teléfono y correo para recibir el número de folio y seguimiento del caso

Se recomienda a la población evitar acercarse a los bordes del socavón ya que pueden ser inestables y podrían ceder. Además es importante colocar algo para alertar a otros sobre el peligro y contactar a las autoridades para que acudan a evaluar la situación.

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