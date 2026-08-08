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/México/Video

¿Qué se pudo hacer con el dinero de Dos Bocas? La polémica cuenta de las “refinerías hechizas”

Un análisis pone bajo la lupa el costo de la refinería Olmeca y plantea una polémica comparación con pequeñas instalaciones clandestinas.

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Por: Berenice Aguilar