Clima hoy 8 de agosto: Alto riesgo de inundaciones y desbordamiento de ríos por lluvias intensas en dos estados

Toma precauciones pues el clima de hoy sábado 8 de agosto no será el más favorable en México. El monzón mexicano y la onda tropical número 25 provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, con posibilidad de granizo en estados del occidente y centro. Se esperan lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit, además de chubascos en otras regiones.

En contraste, continuará el calor extremo en el norte de México, con temperaturas superiores a 45°C en el noreste de Baja California. La inda de calor también seguirá afectando zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Al finalizar el día, la onda tropical 25 se alejará hacia el suroeste de las costas de Jalisco y dejará de afectar al país.

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Lluvias de fin de semana en México: ¿Dónde caerá más agua hoy?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (sur).

Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (norte), Estado de México (oeste), Veracruz (sur) y Oaxaca (suroeste y noreste).

: Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco (norte y oeste), Michoacán (norte), Estado de México (oeste), Veracruz (sur) y Oaxaca (suroeste y noreste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Colima, Ciudad de México, Guerrero (centro y este), Puebla (norte), Tabasco (oeste y centro), Chiapas (norte y sur) y Yucatán (norte y este).

: Baja California Sur (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Colima, Ciudad de México, Guerrero (centro y este), Puebla (norte), Tabasco (oeste y centro), Chiapas (norte y sur) y Yucatán (norte y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

Calor en México 8 de agosto 2026

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (noreste), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (sur).

Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (noreste), Tamaulipas (oeste), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (sur). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Colima, Jalisco (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas (sureste), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Colima, Jalisco (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

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