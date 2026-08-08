Si tienes pensado utilizar tu automóvil este sábado 8 de agosto, toma en cuenta que el programa Hoy No Circula tendrá restricciones para determinados vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Recordemos que el objetivo del Hoy No Circula es reducir las emisiones de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Qué autos no circulan este sábado 8 de agosto?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este sábado 8 de agosto los vehículos que descansan son:

Holograma 2 (sin importar la placa)

Holograma 1 (par) placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Vehículos foráneos

Vale la pena recordar que el Hoy No Circula aplica desde las 5:00 am a las 10:00 pm en la Ciudad de México y el Estado de México.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Pero para este sábado 8 de agosto, hay excepciones para el programa. Estos son los autos que sí pueden circular:

Holograma 00 y 0

Eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos de emergencia

Vehículos de servicio público

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active una Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula podrían cambiar.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México va de 20 a 30 UMAs, lo que equivale aproximadamente a un rango de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, además de la remisión del vehículo al corralón.

El envío de la unidad al depósito vehicular incrementa el costo total por el arrastre y los días de estancia del vehículo.

Así que antes de salir de casa, verifica si tu auto puede circular este sábado 8 de agosto para evitar multas.

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