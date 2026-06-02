¡Olvídate de las Grutas Tolantongo donde abundan las personas! En adn Noticias descubrimos otro balneario de pequeñas albercas naturales donde el agua tibia circula de forma constante como si estuvieras dentro de un jacuzzi.

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Este sitio, bautizado como “Balneario Los Cascabeles” se ubica en Morelos y cuenta con albercas, chapoteaderos de distintas profundidades, áreas para acampar, asadores, mesas, tiendas y un restaurante que solo abre los fines de semana.

¿Cuánto cuesta la entrada a Los Cascabeles y qué ofrece?

Los costos y horarios varían dependiendo de si acudes de lunes a jueves o fines de semana:

Niños: $50.00 pesos

Adultos: $70.00 a 100.00 pesos

Debido a que también tienen opción de acampar, el precio aumenta a:

Adultos: $150.00 pesos

Niños: $100.00 pesos

Los costos incluyen acceso al balneario, que solo está abierto de 07:00 hasta las 18:00 horas. Cabe destacar que no se permiten mascotas y no cuenta con hospedaje, solo opción de camping.

Las instalaciones ofrecen sanitarios y regaderas; puedes llevar alimentos y bebidas, excepto envases de vidrio.

Por tu seguridad, no debes entrar al río; de ahí en fuera es una excelente opción para conectar con la naturaleza, ya que hay árboles, mucha sombra y paisajes de cuento de hadas.

¿Cómo llegar a Los Cascabeles desde la CDMX?

Está aproximadamente a 2:30 horas de la CDMX, en Huixastla, lugar muy accesible si vas en tu carro o eliges el transporte público.

Para el viaje en auto solo debes tomar la autopista México - Cuernavaca —95D— como si fueras rumbo a Acapulco, pero saliéndote en La Pera Cuautla rumbo a Oaxtepec. Sigue los señalamientos hacia Jojutla, pasa por la zona de Higueras y dirígete a Huixastla. Para que te salga en el GPS búscalo como Balneario “Las Tortugas” para no errar de camino, ya que de poner “Los Cascabeles” sales de lado del río y no se puede cruzar.

Para la opción en transporte público, te tomará de 3 a 3:50 horas desde la Terminal de Autobuses Sur de Taxqueña, con uno que vaya dirección Jojutla, los de la línea Pullman de Morelos suelen ser la opción más común. Una vez en la terminal puedes buscar la opción pública que vaya a Nexpa o Huixastla y pedirle al conductor que te deje cerca del balneario o en la entrada de Huixastla.