¡Fin de semana de guardarse en casa! Monzón mexicano dejará lluvias intensas en estos estados; así estará el clima hoy

¿Vas a salir? El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a intensas en gran parte del país debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica en el norte del territorio, divergencia en niveles altos de la atmósfera y el avance de la onda tropical 25. Las precipitaciones más intensas se esperan en zonas de Nayarit y Jalisco.

En contraste, para el clima de hoy viernes 7 de agosto de 2026, el ambiente seguirá muy caluroso en el norte de México. Se esperan temperaturas superiores a los 45 grados en el noreste de Baja California y continuará la ola de calor en esta entidad, además del noreste de Chihuahua, el centro y este de Nuevo León, y el oeste de Tamaulipas.

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¿Dónde lloverá hoy viernes 7 de julio en México?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur) y Jalisco (oeste).

Nayarit (centro y sur) y Jalisco (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte), Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Estado de México (centro y oeste), Morelos, Puebla (norte) y Guerrero (norte y oeste).

: Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte), Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Estado de México (centro y oeste), Morelos, Puebla (norte) y Guerrero (norte y oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Durango (oeste), Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte).

: Durango (oeste), Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.

Ola de calor 7 de agosto de 2026: zonas afectadas de México

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Michoacán (sur), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (sur), Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Michoacán (sur), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (sur), Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (sur), Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche.

Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (sur), Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

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