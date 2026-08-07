Hay trabajo como operador de transporte público con sueldo de 18 mil pesos, bonos y despensa

¿Quieres un nuevo trabajo? Se publicaron vacantes como operador de transporte público y solo piden tener entre 22 a 55 años, conoce qué ofrece la empresa y cómo puedes aplicar.

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Vacante como operador de transporte público

Grupo Cisa publicó las vacantes disponibles en el mes de agosto y están en busca de operadores para transporte público, solo es necesario saber conducir estándar y tener entre 22 a 55 años y vivir en Hermosillo.

La empresa ofrece sueldo de 18 mil pesos mensuales, más bonos y vales de despensa además de:

Seguro social

Seguro de vida

Prestaciones de ley

Infonavit y Fonacot

Transporte personal

Fondo mutualista

¿Cómo aplicar a la vacante?

En la vacante no se especifica para qué transporte o ruta es el trabajo, pero si quieres saber más información puedes enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 662252582 o al 6621017409. También puedes acudir a las oficinas ubicadas en Lázaro Cárdenas 900, colonia Machi López en Hermosillo, Sonora en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Puedes aplicar directamente en el siguiente enlace, donde deberás registrar tus datos y tu CV para que un reclutador te contacte y te brinda toda la información necesaria.

Esta no es la única vacante que esta disponible, puedes encontrar empleos como inspector de flota, evaluador de servicio, controlador de monitoreo, supervisor de mantenimiento, técnico mecánico, eléctrico y carrocero.

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