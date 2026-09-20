SEP suspende clases por brote de hepatitis: Lista de escuelas cerradas durante 10 días

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se suspenden clases hasta por 10 días en todas las escuelas de todos los niveles educativos en un municipio del estado de Yucatán, debido a que se confirmó un brote de hepatitis tipo A que ya afectó a decenas de estudiantes.

Si vives en este estado sureño de la República mexicana, en adn Noticias, te contamos todos los detalles.

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¿En qué escuelas de Yucatán no habrá clases por hepatitis?

Si tienes hijos o hijas en edad escolar y vives en el estado de Yucatán, esta información te interesa. De acuerdo con lo informado por las autoridades educativas, las escuelas que se quedan sin clases son de educación básica y telebachillerato que se encuentran específicamente en:

La localidad de Chan Cenote, perteneciente al municipio de Tizimín, en el estado de Yucatán.

Las autoridades escolares explicaron que se suspenden las clases presenciales, con el objetivo de sanitizar las instalaciones, revisar los sistemas de agua y frenar mayores cadenas de transmisión viral.

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Existen 5 tipos de hepatitis: A, B, C, D y E. Todos pueden dañar tu hígado, y la mayoría de las personas no sabe que la tiene.



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Vía @opsoms pic.twitter.com/PzQIYzzihm — ONU México (@ONUMX) July 29, 2026

¿Qué días no habrá clases en Yucatán por hepatitis?

Aprovechando las fiestas patrias, las clases quedaron suspendidas a partir del pasado miércoles 16 de septiembre. Los alumnos de las escuelas mencionadas retomarán clases hasta el próximo lunes 28 de septiembre.

¿Qué es la hepatitis A y cuáles son los síntomas?

La hepatitis A es una infección hepática altamente contagiosa causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Produce una inflamación aguda, de corta duración, que afecta el correcto funcionamiento del hígado. A diferencia de otras variantes como la hepatitis B o C, la hepatitis A no se vuelve crónica ni causa daño permanente a largo plazo en la gran mayoría de los casos. El contagio ocurre principalmente al ingerir agua o alimentos contaminados con partículas fecales de una persona infectada, o por el contacto estrecho de persona a persona.

Los principales síntomas de la hepatitis A son:

Náuseas y vómitos r epentinos

epentinos Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen (justo debajo de las costillas, donde se ubica el hígado)

Pérdida notable del apetito

Ictericia ; es decir, coloración amarillenta en la piel y en la parte blanca de los ojos

; es decir, coloración amarillenta en la piel y en la parte blanca de los ojos Orina oscura que presenta un tono similar al té o refresco de cola

que presenta un tono similar al té o refresco de cola Heces claras de color arcilla , grisáceas o pálidas.

, grisáceas o pálidas. Fatiga extrema y debilidad inusual

y debilidad inusual Fiebre baja

Dolor en las articulaciones

Picazón intensa en la piel

Si tu hijo o hija presentan algunos de estos síntomas es indispensable acudir al médico.

¿Cuándo es el próximo puente largo de septiembre?

Es importante recordar que, en el resto del país, los alumnos de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, podrán disfrutar de un último puente largo en septiembre, pues el viernes 25 de septiembre está marcado en el calendario escolar como un día de suspensión de clases, ya que se llevará a cabo la Reunión del Consejo Técnico Escolar.

En el caso de la localidad de Chan Cenote, los alumnos de todos los niveles educativos seguirán sin clases hasta el lunes 28 de septiembre.

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