Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Choque contra muro central en la México-Cuernavaca provoca caos vehicular; los bloqueos de hoy 21 de septiembre
/México/Nota

Tormenta “Polo” provocará fuertes lluvias y oleaje elevando en las costas de México este lunes 21 de septiembre

No salgas sin tu paraguas en este inicio del Otoño, este lunes continuarán las fuertes lluvias; te contamos cuál será el clima en tu ciudad

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Pese al inicio del Otoño, la formación de la tormenta tropical Polo y su posible evolución a huracán categoría 3 provocará fuertes lluvias en varios estados del país, durante este lunes 21 de septiembre, especialmente para aquellos que tienen costas en el océano Pacífico.

De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los estados más afectados por el desarrollo de este fenómeno meteorológico serán Guerrero, Colima, Michoacán, Guerreo, Nayarit, Oaxaca y Jalisco.

Sin embargo, el Monzón mexicano sigue su paso por el territorio nacional y provocará fuertes precipitaciones en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde lloverá en México hoy lunes 21 de septiembre?

Así lloverá en el país durante este lunes, uno de los días que más precipitaciones se verán:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias fuentes con puntuales muy fuertes

  • Chihuahua
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Durango
  • Coahuila
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Estado de México (Edomex)
  • Campeche

Intervalos de chubascos

  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México (CDMX)
  • Tlaxcala y Morelos

Lluvias aisladas

  • Tamaulipas

¿Sigue la ola de calor en México?

Pese a los fuertes pronósticos de lluvias en todo el país, algunas entidades siguen enfrentando los efectos de la onda de calor y podrían alcanzar temperaturas de hasta 45º:

Temperaturas máximas de 40 a 45ºC

  • Baja California
  • Sonora

Temperaturas máximas de 35 a 40ºC

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35ºC

  • Zacatecas
  • Morelos
  • Veracruz
  • Tabasco

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO