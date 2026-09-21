Tormenta “Polo” provocará fuertes lluvias y oleaje elevando en las costas de México este lunes 21 de septiembre

Pese al inicio del Otoño, la formación de la tormenta tropical Polo y su posible evolución a huracán categoría 3 provocará fuertes lluvias en varios estados del país, durante este lunes 21 de septiembre, especialmente para aquellos que tienen costas en el océano Pacífico.
De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los estados más afectados por el desarrollo de este fenómeno meteorológico serán Guerrero, Colima, Michoacán, Guerreo, Nayarit, Oaxaca y Jalisco.
Sin embargo, el Monzón mexicano sigue su paso por el territorio nacional y provocará fuertes precipitaciones en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.
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¿Dónde lloverá en México hoy lunes 21 de septiembre?
Así lloverá en el país durante este lunes, uno de los días que más precipitaciones se verán:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuentes con puntuales muy fuertes
- Chihuahua
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Coahuila
- Zacatecas
- Nayarit
- Estado de México (Edomex)
- Campeche
Intervalos de chubascos
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México (CDMX)
- Tlaxcala y Morelos
Lluvias aisladas
- Tamaulipas
¿Sigue la ola de calor en México?
Pese a los fuertes pronósticos de lluvias en todo el país, algunas entidades siguen enfrentando los efectos de la onda de calor y podrían alcanzar temperaturas de hasta 45º:
Temperaturas máximas de 40 a 45ºC
- Baja California
- Sonora
Temperaturas máximas de 35 a 40ºC
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35ºC
- Zacatecas
- Morelos
- Veracruz
- Tabasco
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