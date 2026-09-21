Tormenta “Polo” provocará fuertes lluvias y oleaje elevando en las costas de México este lunes 21 de septiembre

Pese al inicio del Otoño, la formación de la tormenta tropical Polo y su posible evolución a huracán categoría 3 provocará fuertes lluvias en varios estados del país, durante este lunes 21 de septiembre, especialmente para aquellos que tienen costas en el océano Pacífico.

De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los estados más afectados por el desarrollo de este fenómeno meteorológico serán Guerrero, Colima, Michoacán, Guerreo, Nayarit, Oaxaca y Jalisco.

Sin embargo, el Monzón mexicano sigue su paso por el territorio nacional y provocará fuertes precipitaciones en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

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¿Dónde lloverá en México hoy lunes 21 de septiembre?

Así lloverá en el país durante este lunes, uno de los días que más precipitaciones se verán:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuentes con puntuales muy fuertes

Chihuahua

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Durango

Coahuila

Zacatecas

Nayarit

Estado de México (Edomex)

Campeche

Intervalos de chubascos

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México (CDMX)

Tlaxcala y Morelos

Lluvias aisladas

Tamaulipas

¿Sigue la ola de calor en México?

Pese a los fuertes pronósticos de lluvias en todo el país, algunas entidades siguen enfrentando los efectos de la onda de calor y podrían alcanzar temperaturas de hasta 45º:

Temperaturas máximas de 40 a 45ºC

Baja California

Sonora

Temperaturas máximas de 35 a 40ºC

Baja California Sur

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35ºC

Zacatecas

Morelos

Veracruz

Tabasco

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