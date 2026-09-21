Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Polo” que podría ser huracán categoría 3

Si vives en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Jalisco, ten mucho cuidado y prevé tus próximos días porque durante las últimas horas del domingo 20 de septiembre en las costas del Pacífico mexicano se desarrolló la tormenta tropical Polo, la cual podría llegar a ser un huracán categoría 3.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 21, el fenómeno se encuentra a 340 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerro, así como a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

La #TormentaTropical #Polo al suroeste de las costas de #Guerrero, se prevé continúe intensificándose en los próximos días. Más información en: ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/tO62PPpwod — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

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Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Polo” hoy 21 de septiembre

Las autoridades mexicanas explicaron que la tormenta avanza con vientos sostenidos a 75 kilómetros por hora (km/h) y se desplaza hacia el noreste a 13 km/h. Si lo quieres ver en tiempo real, te presentamos cómo avanza:

Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; sin embargo, la principal zona de vigilancia se marcó desde Tecpan, Guerrero, hasta Punta de San Telmo, Michoacán.

¿La tormenta tropical “Polo” cuándo se convertirá en huracán categoría 3?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no dio una fecha específica de cuándo Polo podrá volverse huracán categoría 3; no obstante, puntualizó que pronostica una rápida evolución en los próximos días.

Ante esto, en la mayor parte del país, especialmente en el Occidente, podrían presentarse fuertes lluvias y derivar en desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por otro lado, las autoridades también alertan sobre mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de las entidades antes mencionadas, aunque especialmente en Oaxaca.

Conviene recordar que en el Pacífico también se encuentra la tormenta Odalys, la cual no representa peligro para el país.

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