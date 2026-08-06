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Nueva onda tropical traerá lluvias este 6 de agosto; Monzón mexicano aumentará las temperaturas este jueves

Prepara tu paraguas que las lluvias continuarán en la capital del país; y ondas de calor afectarán el norte de México

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2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Las lluvias no paran en esta primera semana de agosto, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre las afectaciones que traerá el monzón mexicano sobre el noroeste de México, combinado con canales de baja presión, originarán lluvias puntuales fuertes.

Además, una circulación ciclónica, un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 25 estarán presentes en el sureste del país ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes.

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¿Qué estados tendrán lluvia este jueves 6 de agosto?

De acuerdo con el reporte por parte del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos son los estados de México con lluvia este 6 de agosto:

Lluvias muy fuertes

  • Oaxaca

Lluvias fuertes a muy fuertes

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Puebla
  • Guerrero
  • Veracruz
  • Yucatán

Chubascos con lluvias fuertes

Aumento de temperaturas este jueves 6 de agosto

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera provocará un ambiente caluroso por la tarde en estados del norte de México. Estas serán las temperaturas más altas en territorio mexicano para el jueves 6 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45° C

  • Baja California

Temperaturas máximas de 40 a 45° C

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Temperaturas máximas de 35 a 40° C

  • Coahuila
  • Durango
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • San Luis Potosí
  • Morelos
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Es importante señalar que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. También, podrían provocar incremento en los niveles de arroyos y ríos.

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