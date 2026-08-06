Las lluvias no paran en esta primera semana de agosto, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre las afectaciones que traerá el monzón mexicano sobre el noroeste de México, combinado con canales de baja presión, originarán lluvias puntuales fuertes.

Además, una circulación ciclónica, un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 25 estarán presentes en el sureste del país ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes.

Consulta en el gráfico, las condiciones #Atmosféricas que se prevén para este jueves, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/qtEtJgxGIJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 6, 2026

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¿Qué estados tendrán lluvia este jueves 6 de agosto?

De acuerdo con el reporte por parte del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos son los estados de México con lluvia este 6 de agosto:

Lluvias muy fuertes

Oaxaca

Lluvias fuertes a muy fuertes

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Guerrero

Veracruz

Yucatán

Chubascos con lluvias fuertes

Durango

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Tabasco

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

⛰️ Una ladera puede avisar antes de colapsar.



Conoce las señales de alerta y qué hacer para protegerte. Dale play y comparte esta información.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kOwlovtSRc — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 5, 2026

Aumento de temperaturas este jueves 6 de agosto

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera provocará un ambiente caluroso por la tarde en estados del norte de México. Estas serán las temperaturas más altas en territorio mexicano para el jueves 6 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45° C

Baja California

Temperaturas máximas de 40 a 45° C

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Temperaturas máximas de 35 a 40° C

Coahuila

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

San Luis Potosí

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Es importante señalar que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. También, podrían provocar incremento en los niveles de arroyos y ríos.

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