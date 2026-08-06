Las lluvias no paran en esta primera semana de agosto, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre las afectaciones que traerá el monzón mexicano sobre el noroeste de México, combinado con canales de baja presión, originarán lluvias puntuales fuertes.
Además, una circulación ciclónica, un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 25 estarán presentes en el sureste del país ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes.
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¿Qué estados tendrán lluvia este jueves 6 de agosto?
De acuerdo con el reporte por parte del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos son los estados de México con lluvia este 6 de agosto:
Lluvias muy fuertes
- Oaxaca
Lluvias fuertes a muy fuertes
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla
- Guerrero
- Veracruz
- Yucatán
Chubascos con lluvias fuertes
- Durango
- Morelos
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tabasco
- Chiapas
- Campeche
- Quintana Roo
Aumento de temperaturas este jueves 6 de agosto
Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera provocará un ambiente caluroso por la tarde en estados del norte de México. Estas serán las temperaturas más altas en territorio mexicano para el jueves 6 de agosto:
Temperaturas máximas superiores a 45° C
- Baja California
Temperaturas máximas de 40 a 45° C
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
Temperaturas máximas de 35 a 40° C
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- San Luis Potosí
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Es importante señalar que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. También, podrían provocar incremento en los niveles de arroyos y ríos.
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