El Programa Hoy No Circula continúa aplicándose este jueves 6 de agosto de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex), todo con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, además de mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si durante este jueves piensas salir en tu automovil, es importante verificar si tu vehículo se encuentra sujeto a las restricciones para evitar contratiempos y que tu unidad se vaya al corralón.

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Hoy No Circula: ¿Qué autos no pueden salir a las calles este jueves 6 de agosto de 2026?

De acuerdo con el calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este jueves deberán descansar los vehículos con:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2.

Cabe señalar que la restricción por el Hoy No Circula aplica de las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México en donde opera el programa.

¿Qué vehículos quedan exentos del Programa Hoy No Circula?

Los vehículos que no se encuentran sunjetos al Hoy No Circula los vehículos con holograma 00 y 0, los automóviles eléctricos e híbridos, nmotocicletas, unidades destinadas a servicios de emergencia, transporte público, además de otros vehículos contemplados en la normatividad vigente.

En caso de que la CAMe active una Contingencia Ambiental, las restricciones podrían modificarse , por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales antes de salir de casa.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuendo el vehículo tiene restricción puedes derivar en una sanción económica que vas de las 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además del posible traslado del automóvil al depósito vehicular, conforme al Reglamento de Tránsito vigente.

Así que antes de encender tu motor, verifica el color del engomado, la terminación de tus placas y el holograma de verificación, unos minutos antes de revisión, pueden evitarte una multa, además de contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

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