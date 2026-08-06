Desaparece Yuridia Victoria Feliciano de 13 años en Tlalpan, CDMX; activan Alerta Amber

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) busca a Yuridia Victoria Feliciano, una joven de 13 años que desapareció en la colonia San Pedro Mártir en la alcaldía Tlalpan al sur de CDMX.

De acuerdo a la ficha de búsqueda con Alerta Amber, la adolescente fue vista por última vez el pasado 2 de agosto, alrededor de las 14:00 horas (tiempo local); sin embargo, se desconoce su paradero y las autoridades piden ayuda para localizarla.

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Ficha de búsqueda de Yuridia Victoria Feliciano, desaparecida al sur de CDMX.

Las autoridades describen a Yuridia Victoria Feliciano como una adolescente de 1.45 metros de estatura, complexión delgada, piel morena clara, cabello negro lacio y ojos café.

No se dieron detalles sobre señas particulares; no obstante, se mencionó que al momento de la desaparición vestía un pantalón negro, chamarra negra, calcetines y chanclas.

Si tienes alguna información que ayude a dar con su paradero, la Fiscalía de la CDMX abrió las siguientes líneas telefónicas: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

También puedes acudir a las instalaciones de la Fiscalía de CDMX, ubicadas en calle Dr. Río de la Loza 114, esquina con Dr. Vertiz, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Aumentan los reportes de menores desaparecidos en CDMX en comparación con el 2025

De acuerdo a la Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en los primeros seis meses que pasaron del 2026, se contabilizaron 197 personas menores de 18 años desaparecidas, superando la cifra del año pasado.

Al cierre del año pasado, la capital del país tuvo 164 reportes. Específicamente en 2026, 120 corresponden a niñas y jóvenes, mientras que el resto, 77 casos, son de niños y adolescentes.

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