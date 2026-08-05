Tabasco bajo fuego: Queman 5 vehículos en Villahermosa y Nacajuca, la inseguridad está fuera de control

La violencia destada en el estado de Tabasco se hizo presente nuevamente después de una jornada de ataques. Durante la noche del pasado lunes, al menos cinco vehículos fueron incendiados en distintos puntos de Villahermosa y del municipio de Nacajuca, en hechos que nuevamente colocan bajo presión a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad.

De acuerdo con reportes de medios locales, dos automóviles fueron incendiados en la colonia Primero de Mayo, posteriormente una camioneta estacionada frente a un taller mecánico fue atacada en Nueva Villahermosa. Durante la madrugada también se reportó la quema de dos vehículos abandonados en Bosques de Saloya, en Nacajuca.

🔥Almenos cinco vehículos resultaron en llamas la noche de este Lunes en diferentes puntos de la ciudad capital. Aquí los detalles 👇 pic.twitter.com/VNgMCjN8ns — TV Azteca Tabasco (@AztecaTabasco_) August 4, 2026

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¿Qué dicen las autoridades sobre el ataque e incendio de vehículos?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que ya se realizaron diversas detenciones de presuntos responsables de los ataques con autos incendiados en calles de Tabasco.

Sin embargo, no se ha informado públicamente el motivo de esta nueva serie de incendios de vehículos. La falta de una explicación inmediata por parte del gobierno acerca de los ataques vuelve a alimentar las dudas acerca de la capacidad de las instituciones para contener ese tipo de acciones y recuperar el control de las calles.

COMUNICADO



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa a la ciudadanía: pic.twitter.com/XVhETSau3T — SSPC Tabasco (@SSPCTabasco) August 4, 2026

La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha señalado en semanas anteriores que hechos similares pueden constituir reacciones de grupos delictivos ante la detención de presuntos delincuentes; sin embargo esa explicación todavía no ha sido confirmada para los ataques regitrados esta misma semana.

Inseguridad y violencia desatada en Tabasco

Este nuevo ataque con autos incendiados sucede en un contexto en donde las institutciones de seguridad en Tabasco se han visto rebasadas por los “geenradores de violecnia”, como les dicen ellos.

Cabe recordar que durante el pasado mes de julio, seis policías estatales fueron detenidos durante un opertivo pro su presunta relación con delitos como extorsión y secuestro.

Estos hechos plantean una pregunta dificil de ignorar: ¿Están logrando las autoridades recuperar el control de la seguridad en Tabasco o los grupos criminales sigues imponiendo su propia agenda en las calles?

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