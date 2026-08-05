¡Otro golpe al bolsillo! El transporte público sube en Tabasco; la gente ya no puede más

Tabasco amaneció con tarifas más caras en su transporte público: Taxis, mototaxis y camiones ya presentan aumentos de hasta un 20%; las nuevas tarifas golpean el bolsillo de usuarios que ya enfrentan salarios bajos, una informalidad laboral superior al 60%, además de unidades sin aire acondicionado.

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Desde hoy, los tabasqueños pagan más por desplazarse, y es que ya se incrementaron las tarifas en Villahermosa con aumentos de hasta el 20%, y en el caso de los taxis, hasta cinco pesos más por servicio. Un golpe directo al bolsillo de miles de familias que ya batallan con una economía que no levanta.

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