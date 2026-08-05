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INE abre vacantes para ser parte de las OPLES en todo el país; así puedes aplicar al Concurso Público 2026

El INE y los OPLES buscan a personas para que se integren al Servicio Profesional Electoral Nacional; te contamos cómo aplicar a las oportunidades laborales

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El Instituto Nacional Electoral (INE) abre la convocatoria para integrarse a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de todo el país y tiene diferentes vacantes, con salarios diversos y prestaciones que debes revisar por ti mismo.

El proceso arrancó el pasado 30 de julio, pero la inscripción iniciará el próximo 7 de agosto y concluirá el 14, así que si tienes interés en temas electorales, esta es tu oportunidad para unirte a las actividades del instituto a meses de comenzar el Proceso Electoral 2026-2027.

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Requisitos para inscribirse al Concurso Público 2026 del INE

Sea cual sea la vacante a la que te quieras postular, sin importar la entidad, estos son los requisitos que debes cumplir:

  • Tener ciudadana mexicana y gozar plenamente de derechos político y civiles
  • Estar inscrito en el Registro Federal de Electorales y contar con credencial para votar vigente
  • No ser militante de algún partido político o haber sido candidato a algún puesto de elección popular
  • No estar inhabilitado para ocupar o puesto público federal, local o municipal
  • No tener condena por algún delito
  • Contar con conocimiento y experiencia profesional para el desempeño adecuado a sus funciones
  • Cumplir con los requisitos de la vacante elegida
  • Aprobar las evaluaciones y procedimientos establecidos en la convocatoria de este año

¿Cómo consultar las vacantes vigentes del INE en 2026?

En caso de que estés en busca de trabajo y quieras conocer toda las opciones del INE, estos son los pasos que debes de seguir:

  • Ingresar a la página del INE
  • Ir al apartado del Concurso Público 2026 Ingreso OPLE
  • Localizar “Consulta de las vacantes en tu ciudad”
  • Seleccionar la entidad de la república por elección
  • Calendario del Concurso Público 2026 del INE, ahí menciona cuántos puestos están disponibles
  • Revisa el catálogo de vacantes que aparecerá en PDF

Calendario para aplicar el Concurso Público del INE 2026

Este es el calendario de actividades para que puedas aplicar a las vacantes del INE:

  • Publicación de la convocatoria: 30 de julio
  • Inicio de registro y postulación: del 7 al 14 de agosto
  • Conformación de asistencia a los exámenes: del 24 al 28 de agosto
  • Aplicación de examen: 19 de septiembre
  • Carga de documentos para verificar requisitos: del 10 al 16 de octubre
  • Aplicación de la evaluación psicométrica: 7 de noviembre
  • Aplicación de entrevistas: a partir del 18 de noviembre
  • Publicación de calificaciones finales: a partir de la segunda semana de diciembre
  • Designación de personas ganadoras: a partir del 21 de diciembre

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