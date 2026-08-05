INE abre vacantes para ser parte de las OPLES en todo el país; así puedes aplicar al Concurso Público 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) abre la convocatoria para integrarse a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de todo el país y tiene diferentes vacantes, con salarios diversos y prestaciones que debes revisar por ti mismo.

El proceso arrancó el pasado 30 de julio, pero la inscripción iniciará el próximo 7 de agosto y concluirá el 14, así que si tienes interés en temas electorales, esta es tu oportunidad para unirte a las actividades del instituto a meses de comenzar el Proceso Electoral 2026-2027.

📢 A partir del 30 de julio inicia la difusión de la Convocatoria del Concurso Público 2026 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (@INEMexico - DESPEN - sistema OPLE). 🗳️



Consulta las bases, requisitos y vacantes en 🌐 https://t.co/3LkP8jeHw1 pic.twitter.com/jRiApVg7lR — @INEMexico (@INEMexico) August 3, 2026

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Requisitos para inscribirse al Concurso Público 2026 del INE

Sea cual sea la vacante a la que te quieras postular, sin importar la entidad, estos son los requisitos que debes cumplir:

Tener ciudadana mexicana y gozar plenamente de derechos político y civiles

y gozar plenamente de derechos político y civiles Estar inscrito en el Registro Federal de Electorales y contar con credencial para votar vigente

y contar con No ser militante de algún partido político o haber sido candidato a algún puesto de elección popular

o haber sido candidato a algún puesto de elección popular No estar inhabilitado para ocupar o puesto público federal, local o municipal

federal, local o municipal No tener condena por algún delito

Contar con conocimiento y experiencia profesional para el desempeño adecuado a sus funciones

para el desempeño adecuado a sus funciones Cumplir con los requisitos de la vacante elegida

de la vacante elegida Aprobar las evaluaciones y procedimientos establecidos en la convocatoria de este año

¿Cómo consultar las vacantes vigentes del INE en 2026?

En caso de que estés en busca de trabajo y quieras conocer toda las opciones del INE, estos son los pasos que debes de seguir:

Ingresar a la página del INE

Ir al apartado del Concurso Público 2026 Ingreso OPLE

Localizar “Consulta de las vacantes en tu ciudad”

Seleccionar la entidad de la república por elección

por elección Calendario del Concurso Público 2026 del INE , ahí menciona cuántos puestos están disponibles

, ahí menciona cuántos puestos están disponibles Revisa el catálogo de vacantes que aparecerá en PDF

Calendario para aplicar el Concurso Público del INE 2026

Este es el calendario de actividades para que puedas aplicar a las vacantes del INE:

Publicación de la convocatoria: 30 de julio

Inicio de registro y postulación: del 7 al 14 de agosto

Conformación de asistencia a los exámenes: del 24 al 28 de agosto

Aplicación de examen: 19 de septiembre

Carga de documentos para verificar requisitos: del 10 al 16 de octubre

Aplicación de la evaluación psicométrica: 7 de noviembre

Aplicación de entrevistas: a partir del 18 de noviembre

Publicación de calificaciones finales: a partir de la segunda semana de diciembre

Designación de personas ganadoras: a partir del 21 de diciembre

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