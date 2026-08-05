INE abre vacantes para ser parte de las OPLES en todo el país; así puedes aplicar al Concurso Público 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) abre la convocatoria para integrarse a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de todo el país y tiene diferentes vacantes, con salarios diversos y prestaciones que debes revisar por ti mismo.
El proceso arrancó el pasado 30 de julio, pero la inscripción iniciará el próximo 7 de agosto y concluirá el 14, así que si tienes interés en temas electorales, esta es tu oportunidad para unirte a las actividades del instituto a meses de comenzar el Proceso Electoral 2026-2027.
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Requisitos para inscribirse al Concurso Público 2026 del INE
Sea cual sea la vacante a la que te quieras postular, sin importar la entidad, estos son los requisitos que debes cumplir:
- Tener ciudadana mexicana y gozar plenamente de derechos político y civiles
- Estar inscrito en el Registro Federal de Electorales y contar con credencial para votar vigente
- No ser militante de algún partido político o haber sido candidato a algún puesto de elección popular
- No estar inhabilitado para ocupar o puesto público federal, local o municipal
- No tener condena por algún delito
- Contar con conocimiento y experiencia profesional para el desempeño adecuado a sus funciones
- Cumplir con los requisitos de la vacante elegida
- Aprobar las evaluaciones y procedimientos establecidos en la convocatoria de este año
¿Cómo consultar las vacantes vigentes del INE en 2026?
En caso de que estés en busca de trabajo y quieras conocer toda las opciones del INE, estos son los pasos que debes de seguir:
- Ingresar a la página del INE
- Ir al apartado del Concurso Público 2026 Ingreso OPLE
- Localizar “Consulta de las vacantes en tu ciudad”
- Seleccionar la entidad de la república por elección
- Calendario del Concurso Público 2026 del INE, ahí menciona cuántos puestos están disponibles
- Revisa el catálogo de vacantes que aparecerá en PDF
Calendario para aplicar el Concurso Público del INE 2026
Este es el calendario de actividades para que puedas aplicar a las vacantes del INE:
- Publicación de la convocatoria: 30 de julio
- Inicio de registro y postulación: del 7 al 14 de agosto
- Conformación de asistencia a los exámenes: del 24 al 28 de agosto
- Aplicación de examen: 19 de septiembre
- Carga de documentos para verificar requisitos: del 10 al 16 de octubre
- Aplicación de la evaluación psicométrica: 7 de noviembre
- Aplicación de entrevistas: a partir del 18 de noviembre
- Publicación de calificaciones finales: a partir de la segunda semana de diciembre
- Designación de personas ganadoras: a partir del 21 de diciembre
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