INE abrió vacantes al sur de CDMX con salarios de 29 mil pesos; estos son los requisitos

El Instituto Nacional Electoral (INE) inicia un nuevo proyecto de septiembre a diciembre y está buscando Agente de Atención a Usuarios en la Ciudad de México (CDMX), por lo que abrió vacantes con salario de más de 29 mil pesos.

La oportunidad laboral está pensado para personas con dos años de soporte telefónico y/o sitio. Si te interesa, aquí te contamos todos los detalles.

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Buscamos Agente de Atención a Usuarios para laborar en modalidad presencial al sur de la CDMX.



Requisitos: Lic. en Informática, Computación o afín (con cédula) y 2 años de experiencia en soporte técnico.



📅 Periodo de contratación: Del 01 de… pic.twitter.com/0ItiRBGa5G — @INEMexico (@INEMexico) July 26, 2026

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Requisitos para aplicar a la vacante de Agente de Atención del INE

Estos son los requisitos que pide el INE para la vacante en el sur de la CDMX:

Licenciatura con cédula profesional en Computación, Informática, Sistemas, Informática administrativa o afín

en Computación, Informática, Sistemas, Informática administrativa o afín Dos años de experiencia en soporte técnico telefónico y/o sitio

en soporte técnico telefónico y/o sitio Conocimientos en ofimática , i nstalación de paquetería computacional , servicios red y ambiente web

, i , y Entendimiento en gestión de tickets, remedy o similar

Aunado a lo anterior, se pide que la persona tenga empatía para identificar necesidades y resolver dudas, así como buen dominio de palabra y escucha activa.

Actividades de la vacante del INE al sur de la CDMX

El periodo de actividad en el INE será del 1 de septiembre al 31 de diciembre, en este tiempo se deberán realizar las siguientes actividades:

Recibir y registrar los requerimientos de servicio de TIC de los usuarios

de servicio de TIC de los usuarios Brindar asesoría a los usuarios sobre sistemas informáticos

sobre sistemas informáticos Analizar y elaborar un diagnóstico de los requerimientos

Realizar seguimientos de servicio hasta su solución

Paso a paso para registrarte en la vacante del INE

En caso de que tengas interés en aplicar, debes de contar con tu currículum vitae actualizado (con los parámetros del INE) a los correos julio.manzo@ine.mx y rocio.perezb@ine.mx.

La convocatoria no menciona fecha límite para aplicar, pero aplicar lo antes posible puede darte preferencia en tu trámite.

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