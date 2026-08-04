El Pueblo Mágico de Jalisco a solo 39 minutos de León: la entrada a su feria cuesta 20 pesos y termina el 9 de agosto

Si estás buscando una escapada sin alejarte demasiado de León, uno de los destinos más atractivos es el Pueblo Mágico de Lagos de Moreno, en Jalisco, que festeja actualmente la tradicional Feria Lagos 2026, una de las festividades más importantes de la región.

La feria comenzó el pasado 24 de julio y concluirá el próximo 9 de agosto, por lo que todavía hay tiempo para organizar una visita y disfrutar de sus últimos días. Una de sus principales ventajas es que mantiene una entrada accesible, de apenas 20 pesos, para quienes buscan una opción de entretenimiento familiar y presentaciones en vivo de grandes artistas como Los Acosta, K-Paz de la Sierra, entre otros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta entrar a la Feria Lagos 2026 y qué incluye el boleto?

La entrada general a la Feria Lagos 2026 tiene un costo de 20 pesos, una tarifa que permite ingresar al recinto ferial y disfrutar de gran parte de las actividades programadas durante el evento.

El boleto incluye el acceso a:

Expo Ganadera

Zona gastronómica

Área comercial

Charreadas

Lucha libre

Presentaciones del Teatro del Pueblo

Sin embargo, algunos espectáculos especiales tienen costo adicional, como Cuernos Chuecos, Los Tigres del Norte y algunas funciones privadas, por lo que se recomienda revisar la programación antes de acudir.

Para las familias, uno de los beneficios es que los menores de 1.40 metros de estatura pueden ingresar sin costo. Además, de lunes a jueves existen horarios especiales en los que niñas y niños pueden disfrutar gratuitamente de algunos juegos mecánicos participantes.

¿Qué artistas faltan por presentarse en la Feria Lagos 2026?

La cartelera programada para los días restantes es la siguiente:

5 de agosto: Luis Ángel “El Flaco”

6 de agosto: K-Paz de la Sierra, Montéz de Durango y Alacranes Musical

7 de agosto: Los Auténticos Decadentes

8 de agosto: Los Tigres del Norte

9 de agosto: Gran Evento de Toros, con el que concluirá la feria

¿Cómo llegar desde León y cuánto tiempo haces al primer Pueblo Mágico de Jalisco?

Lagos de Moreno se encuentra a aproximadamente 43 kilómetros de León, Guanajuato, por lo que es una opción ideal para un viaje de ida y vuelta el mismo día. El recorrido en carretera puede realizarse en alrededor de 39 minutos, aunque el tiempo puede variar según el punto de salida, el tránsito y las condiciones del camino.

También es un destino cercano desde Guadalajara, ubicada a unos 183 kilómetros de distancia, con un tiempo estimado de traslado de aproximadamente 2 horas con 37 minutos.

Si planeas aprovechar los últimos días de la feria, estas recomendaciones pueden ayudarte a disfrutar mejor la experiencia:

Sal con suficiente anticipación, especialmente si viajarás el fin de semana.

Consulta las condiciones del tránsito y del clima, ya que durante julio y agosto pueden presentarse lluvias en la región.

Llega temprano si asistirás a alguno de los conciertos con mayor afluencia para evitar filas en los accesos.

Lleva efectivo para alimentos, estacionamiento y compras dentro del recinto.

Además de la Feria Lagos 2026, el Pueblo Mágico ofrece atractivos como su Centro Histórico, templos, plazas y edificios de valor arquitectónico, por lo que la visita puede convertirse en una experiencia completa más allá del recinto ferial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.