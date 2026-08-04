EUA devolverá a México tres piezas prehispánicas

Tres piezas arqueológicas de origen prehispánico serán repatriadas a México como parte de los esfuerzos para recuperar el patrimonio cultural que se encontraba en el extranjero, informaron las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La cancillería informó que los bienes se encuentran desde el 15 de julio pasado en el Consulado de México en esa ciudad y que serán enviados al país mediante valija diplomática.

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“Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura del Gobierno de México, esta última a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informaron que, como resultado del diálogo internacional para la recuperación del patrimonio cultural, alistan la repatriación de tres piezas arqueológicas que forman parte de la identidad de la nación mexicana”, señaló.

#ÚLTIMAHORA 🚨 INAH y @SRE_mx alistan repatriación de tres piezas prehispánicas desde Estados Unidos



Se trata de una figura antropomorfa que representa a un guerrero, de la tradición Tumbas de Tiro, un cajete de piedra y una navajilla de obsidiana



Lee: https://t.co/95ziCm9UC8 pic.twitter.com/jDbAsdGFDu — INAH (@INAHmx) August 4, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el retorno de estos bienes permite recuperar información histórica y arqueológica indispensable para la investigación y conservación del patrimonio nacional. El decomiso de los bienes fue resultado de una indagatoria encabezada por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Distrito de Manhattan.

Especialistas del INAH confirmaron que las piezas son propiedad de la nación conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

¿Qué piezas prehispánicas repatriarán desde Nueva York?

Entre las piezas destaca una figura antropomorfa de estilo Ixtlán del Río, elaborada en barro y de 91 centímetros de altura, que representa a un guerrero con lanza y pertenece a la tradición de las Tumbas de Tiro del occidente de México. De acuerdo con las autoridades, fue elaborada entre los años 100 a.C. y 600 d.C.

El conjunto también incluye un cajete de piedra, identificado como procedente de la región central del actual estado de Guerrero y fechado entre los años 300 y 900 d.C., así como una navajilla prismática de obsidiana, representativa de la tecnología lítica desarrollada durante la época prehispánica en Mesoamérica.

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