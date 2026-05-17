¿Sigues en búsqueda de un empleo? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante con salario de 23 mil 550 pesos mensuales al sur de la Ciudad de México (CDMX).

La oportunidad laboral es para el puesto de Diseñador/a Instruccional “D”, la cual está pensada para personas que estudiaron o tienen experiencia en Ingeniería, Psicología, Diseño, Ciencias Sociales, Diseño Gráfico, Comunicación, Educación o Administración.

Vacante en el INE Estos son todos los requisitos para aplicar en la vacante del INE (INE)

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Vacante en el INE: características y salario

Si estas interesado en esta vacante, entonces debes de cumplir con las siguientes características:

Dos años y seis meses de experiencia:

Diseño e instrumentación de eventos de capacitación en ambientes virtuales

Elaboración de materiales escritos

Elaboración de materiales audiovisuales

Elaboración de manuales y guías de uso o participación de capacitación

Conocimientos y habilidades en:

Herramientas para la elaboración de materiales audiovisuales

Paquetería de Office

Trabajo bajo presión

Orientación a resultados y creatividad

Como se mencionó, el sueldo bruto es de 23 mil 550 pesos mensuales, además de que cuenta con 40 días proporcionales de aguinaldo.

Actividades a realizar en el INE

Entre las actividades a realizar se encuentra:

Analizar los requerimientos de capacitación del instituto

Elaborar materiales de capacitación para el proceso de negocio de los sistemas

para el proceso de negocio de los sistemas Elaborar guiones de guías y cápsulas audiovisuales

Crear metodologías que faciliten el material de capacitación.

¿Cómo aplicar a la vacante del INE?

En caso de que te interesa, debes de preparar tu CV y portafolio -en caso de que tengas muestras de tu trabajo- a los siguientes correos: eduardo.gonzalez@ine.mx y omar.ayala@ine.mx.

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