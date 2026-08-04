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Voces que huyeron del silencio: Cuba, Venezuela y la advertencia para México

Exiliados de Cuba y Venezuela advierten que México camina hacia la censura; aquellos que vivieron la represión en carne propia alertan: cuando una sociedad pierde la voz, pierde todo.

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Por: Arturo Engels

Jorge y Giovanni crecieron en Cuba bajo un régimen donde la palabra era un delito. Farida construyó en Venezuela una asociación civil para defender los derechos humanos, hasta que el gobierno de Nicolás Maduro se la confiscó, la expulsó del país y le prohibió regresar.

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Los tres comparten algo en común: huyeron del silencio impuesto por regímenes autoritarios, y hoy advierten que México podría estar dando pasos peligrosamente similares. “Hay gente en Cuba presa por poner un post de una crítica, un meme contra el presidente puesto a dedo Díaz-Canel, y si nos fijamos, casi estamos yendo para allá”, señaló Jorge con preocupación.

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