Confirmado en Edomex, este grupo de productores en Ecatepec, San Mateo Atenco y Cuautitlán Izcalli podrá acceder a créditos de hasta $10 millones: requisitos y cómo aplicar

Los productores de calzado del Estado de México podrán acceder a un nuevo esquema de financiamiento que ofrece créditos de hasta $10 millones de pesos para fortalecer sus negocios, adquirir maquinaria, modernizar procesos e incrementar su capacidad de producción.

Aunque el programa está dirigido a empresas y personas dedicadas a la industria del cuero y el calzado en distintas entidades del país, Ecatepec, San Mateo Atenco y Cuautitlán Izcalli figuran entre los municipios mexiquenses con mayor actividad en este sector, por lo que sus productores forman parte del grupo que podrá solicitar este apoyo.

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¿Quiénes pueden solicitar los créditos de hasta 10 millones de pesos?

Según la convocatoria del programa, está enfocado en micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como en personas físicas con actividad empresarial y contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que formen parte de la cadena productiva del cuero y el calzado.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el Estado de México concentra 383 unidades económicas dedicadas a esta industria, distribuidas en 38 municipios, donde operan alrededor de 4 mil 397 productores. Entre las demarcaciones con mayor presencia del sector destacan San Mateo Atenco, Villa del Carbón, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec.

El financiamiento contempla montos que van de 1 millón a 10 millones de pesos, con una tasa fija de hasta 10% anual, plazos de hasta 60 meses y la posibilidad de acceder a hasta seis meses de gracia para el pago de capital y tres meses para el pago de intereses, de acuerdo con las condiciones del programa.

Además, el esquema incluye beneficios para algunas empresas. Aquellas cuya mayoría accionaria esté integrada por mujeres podrán acceder a una tasa preferencial del 8% anual. También se prevén incentivos para negocios que acrediten una plantilla laboral conformada por al menos 60% de mujeres o 5% de personas con discapacidad, conforme a las reglas de operación.

¿En qué puede utilizarse el crédito y cómo aplicar?

Los recursos están pensados para que las empresas puedan invertir en proyectos que les permitan crecer y hacer más competitivos sus negocios. El financiamiento puede utilizarse para:

Compra o arrendamiento de maquinaria y equipo.

Modernización tecnológica.

Ampliación de la capacidad de producción.

Fortalecimiento de la operación del negocio.

Desarrollo de proveedores y cadenas productivas.

Para solicitar el crédito, las empresas deberán registrarse en la convocatoria del Programa de Créditos Estratégicos para la Industria del Calzado y presentar la documentación que solicite la institución financiera que analizará cada caso.

Entre los requisitos generales se encuentran:

Ser una micro, pequeña o mediana empresa del sector cuero-calzado, o una persona física con actividad empresarial o inscrita en el RESICO vinculada con esta industria.

Presentar la documentación legal y fiscal que permita acreditar la operación del negocio.

Contar con un proyecto de inversión relacionado con el fortalecimiento o modernización de la empresa.

Cumplir con la evaluación financiera y crediticia que realizará la institución encargada del financiamiento.

Es importante considerar que cada solicitud será analizada de forma individual, por lo que la institución financiera podrá solicitar documentación adicional antes de aprobar el crédito o definir el monto que podrá otorgar.

Los interesados pueden consultar la convocatoria completa del Programa de Créditos Estratégicos para la Industria del Calzado en los canales oficiales de la Secretaría de Economía, donde también se detallan las instituciones participantes, los formatos de solicitud y el calendario del proceso.

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