El balneario de aguas termales a 1 hora de CDMX que tiene entradas a 110 pesos para niños y jubilados

Escaparse del ritmo de la Ciudad de México sin gastar demasiado es posible gracias a un balneario histórico que lleva décadas recibiendo familias. Tiene aguas termales que brotan del subsuelo a alta temperatura y alimentan albercas pensadas tanto para relajarse como para divertirse. Además, tienen precios accesibles, lo que lo convierte en uno de los destinos más atractivos para una escapada de fin de semana.

Balneario Vito: Aguas termales naturales y espacios para toda la familia

El histórico Balneario Vito abrió sus puertas en 1936 con la idea de compartir los beneficios de sus manantiales termales. El agua emerge a más de 54 °C y se renueva de forma constante, lo que garantiza limpieza y circulación natural.

El complejo se divide en zonas con distintas temperaturas: albercas templadas cercanas a los 37 °C para relajación y otras alrededor de 27 °C ideales para nadar o jugar. El espacio está pensado para grupos y familias, con infraestructura recreativa que incluye:

Cinco albercas de distintas profundidades

Área infantil y chapoteadero

Toboganes

Áreas verdes y juegos

Canchas deportivas

Asadores, mesas y sillas de uso libre

Se permite ingresar alimentos y bebidas, aunque no pueden consumirse dentro de las albercas. También se admiten bebidas alcohólicas siempre que no estén en envases de vidrio. Además, el lugar cuenta con restaurante y tiendas para quienes prefieren comprar ahí.

Precios, horarios y cómo llegar desde CDMX

Uno de los grandes atractivos del balneario son sus tarifas accesibles:

Adultos : $180 MXN

: $180 MXN Niños (menores de 1.20 m) : $110 MXN

: $110 MXN Adultos mayores con credencial INAPAM o INSEN : $110 MXN

: $110 MXN Menores de 3 años: entrada gratuita

El balneario abre los 365 días del año, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Se ubica en Carretera El Refugio, kilómetro 1.5, en Atotonilco de Tula, a aproximadamente una hora y veinte minutos de la CDMX. Para llegar en transporte público, se puede tomar un autobús de la línea Autobuses Valle del Mezquital desde la Central del Norte hasta el centro de Atotonilco y después un taxi o combi hacia el balneario.

