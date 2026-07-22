El parque de aguas termales a 20 minutos de San Miguel de Allende que abre los 365 días del año: esto cuesta la entrada en julio 2026

Escondido Place es un parque de aguas termales ubicado en la Carretera San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo Km 10, en el Santuario de Atotonilco, en Guanajuato. Cuenta con spa, restaurante y hotel.

Según Google Maps, el trayecto desde San Miguel de Allende hasta el parque toma alrededor de 20 minutos (12.6 km) por la ruta más rápida, por lo que resulta ideal para una escapada rápida.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la entrada a Escondido Place y en qué horario abre?

La entrada general a este parque de Guanajuato cuesta $300 pesos por persona, y el boleto aplica a partir de 100 centímetros de estatura. El lugar abre de 8 a.m. a 5 p.m., todos los días del año, sin cierre estacional, según consigna en su sitio web.

Escondido Place se describe como “un parque conceptual de máxima armonía con la naturaleza, orientado a la tranquilidad y descanso de los usuarios y a la sustentabilidad de los recursos naturales".

¿Qué instalaciones tiene Escondido Place?

El parque cuenta con albercas termales techadas y a cielo abierto, además de chapoteaderos pensados para niños. También ofrece un spa llamado Renacimiento, con servicio de masajes; un restaurante con propuesta de cocina mexicana; un hotel para hospedaje; y espacio para eventos, desde juntas de trabajo hasta fiestas o reuniones sociales. El parque también ofrece precios especiales para visitas en grupo, ya sea con escuelas, empresas o grupos grandes de amigos, previa cotización.

Un dato interesante es que el parque se ubica en el Santuario de Atotonilco, dentro de San Miguel de Allende, ambos considerados Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.