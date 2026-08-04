Robo de refrescos en Edomex: así operaban los delincuentes que sustrajeron 249 mil envases

El robo de refrescos en el Estado de México reveló una presunta red dedicada al almacenamiento y comercialización ilegal de envases sustraídos de una empresa refresquera.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó el aseguramiento de 249 mil envases recuperados en inmuebles ubicados en dos municipios de la entidad: Tultitlán y Teoloyucan. Te contamos los detalles del caso.

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¿Cómo robaban refrescos en Edomex?

De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi consistía en sustraer grandes cantidades de envases de una empresa dedicada a la producción y distribución de refrescos para posteriormente ocultarlos en bodegas ubicadas en distintos municipios del Estado de México.

#Resultados



Elementos de la #FiscalíaEdoméx, @GN_MEXICO_ y de la Policía Municipal de #Tultitlán realizaron técnicas de cateo en dos inmuebles, uno ubicado en ese municipio y otro en Teoloyucan, en las que aseguraron 249 mil 217 botellas de diversas presentaciones propiedad de… pic.twitter.com/QkHf8zqxQx — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 3, 2026

Durante el operativo, agentes ministeriales ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles de Tultitlán y Teoloyucan. En el primer inmueble ubicado en la calle Ahuehuetes, colonia Lázaro Cárdenas, sitio en el que se encontraron 247,778 botellas de refrescos de diferentes presentaciones (184,632 botellas estaban vacías y 64,114 tenían líquido). También aseguraron dos vehículos y un montacargas.

Mientras que, en el segundo predio, ubicado en la colonia Santa María Caliacac en Teoloyucan, las autoridades recuperaron 441 envases de refresco vacíos de diferentes presentaciones.

Autoridades detienen a dos personas por robo de refrescos en Edomex

Como resultado de los operativos, las autoridades confirmaron la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el robo de refrescos en Edomex, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.Los detenidos son: Giovanni “N”, Vicente “N”, Omar Missael “N”, Isabel “N” y Silvana Jasmín “N”

La Fiscalía mexiquense indicó que las investigaciones continuarán para establecer cómo operaba la red, si existen más bodegas utilizadas para almacenar botellas de refresco robadas y si hay otros implicados en este delito.

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