Volcán de Fuego: Municipios de Chiapas en alerta ante posible caída de ceniza

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) desde este lunes 3 de agosto el Volcán de Fuego en Guatemala se ha mantenido en una intensa fase eruptiva y podría tener afectaciones en México.

Derivado de esto, Guatemala está en alerta tras el repentino incremento en la actividad del Volcán de Fuego, el cual es considerado uno de los más activos e impredecibles en Centroamérica.

Impresionante la erupción del Volcán de Fuego al amanecer 😮 pic.twitter.com/g32VJEbgTw — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

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Chiapas podría sufrir afectaciones por Volcán de Fuego

Después de la alerta emitida en el país centroamericano, las autoridades de municipios de Chiapas los cuales tienen frontera con Guatemala activaron una alerta preventiva tras la erupción del Volcán de Fuego.

Juan Antonio Ruiz, Coordinador de Protección Civil del municipio de Suchiate, señaló que no hay evidencia de ceniza en el aire (hasta el momento) y la lluvia que cayó en la zona este martes pudo ayudar.

📢 ¡Atención #Chiapas! 📢



Hoy, 4 de agosto de 2026, el Sistema de Alerta Temprana por #Lluvias (#SIAT) de #ProtecciónCivil Chiapas emite el pronóstico de lluvias en nuestro estado. 🌧



Alertas por colores:



🟡 Intensas (75.1 a 150 mm): Frailesca, Soconusco, Istmo-Costa y pic.twitter.com/IGc59UHF9c — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 4, 2026

Aunque Ruiz aclaró que sí se advirtió a la población evitar el contacto con esta lluvia, ya que podría tener contaminantes si las cenizas de las erupciones llegan a estar cerca de la frontera de nuestro país.

Pero ¿qué municipios de Chiapas monitorean la actividad del Volcán de Fuego? Según lo que informaron fuentes de Protección Civil son:

Unión Juárez

Cacahoatán

Tuxtla Chico

Metapa de Domínguez

Frontera Hidalgo

Suchiate

Tapachula

Para México, la zona más cercana del Volcán de Fuego se encuentra a 140 kilómetros en línea recta. Aunque no representa un peligro directo (por lava) en territorio mexicano, la dispersión de ceniza sí puede tener afectaciones en Chiapas.

Además, autoridades también declararon Alerta Roja en tres departamentos de Guatemala: Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez por la actividad del Volcán de Fuego, provocando avance de ceniza y lava.

Actividad del Volcán de Fuego en Guatemala

Según las autoridades la actividad comenzó el pasado domingo; sin embargo, a las 8:30 am del lunes 3 de agosto fue cuando hizo erupción. Desde entonces, van más de 23 horas de actividad volcánica.

El Volcán de Fuego sigue emitiendo gases, lava y columnas de ceniza, las cuales han alcanzado entre 5 y 7 mil metros sobre el nivel del mar según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Fuerte caída de ceniza volcánica por erupción del Volcán de Fuego en las comunidades cercanas al coloso. pic.twitter.com/QyykaQHRIw — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

Ante estos riesgos, las autoridades recomendaron a las poblaciones vecinas evacuar a quienes residan en un radio de 10 km del Volcán de Fuego y no hay acceso al Parque Nacional Volcán de Acatenango.

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