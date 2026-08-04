Erupción del Volcán de Fuego amenaza a Chiapas con caída de ceniza: siete municipios fronterizos están en alerta

Fuentes de Protección Civil de Chiapas mantienen la alerta preventiva en los municipios de Suchiate, Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Tapachula ante la posible caída de ceniza por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala. La vigilancia en la frontera sur del estado permanece activa frente al desplazamiento de las nubes de material volcánico.

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#Urgente. Potentes explosiones y muchos retumbos en estos momentos, hasta hacen vibrar techos y paredes.



Súbale el volumen y escuche los constantes retumbos a esta hora. pic.twitter.com/Z1IxOXwUYJ — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

¿Qué municipios de la frontera sur de Chiapas permanecen en vigilancia por la ceniza del Volcán de Fuego?

La Coordinación Municipal de Protección Civil en Suchiate mantiene labores de monitoreo en la franja fronteriza tras la alerta naranja emitida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala. Las autoridades locales informaron que la llegada de ceniza al Soconusco dependerá de la fuerza y dirección de los vientos en las próximas horas.

El personal de Protección Civil emitió medidas preventivas inmediatas para resguardar a las familias del sector:

Evitar el consumo o la exposición directa a la lluvia por riesgo de contaminación volcánica suspendida en el aire.

por riesgo de contaminación volcánica suspendida en el aire. Tapar herméticamente tanques y cisternas para asegurar el agua potable en las viviendas.

Extremar cuidados ante vientos fuertes y lluvias torrenciales que según el pronóstico podrían alcanzar hasta 150.

¿Cómo afecta la actividad eruptiva en Guatemala a Chiapas y al transporte aéreo regional?

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional y vulcanólogos monitorean la dispersión de la columna eruptiva que supera los 100 kilómetros de alcance desde el cráter. Aunque los flujos de lava permanecen confinados en suelo guatemalteco, la ceniza fina suspendida a gran altura representa una amenaza crítica para los vuelos comerciales sobre el sur de México.

La presencia de partículas abrasivas en la atmósfera compromete la seguridad de las aeronaves al erosionar parabrisas, obstruir sensores de velocidad y causar fallas o paros de motor al fundirse dentro de las turbinas de las aeronaves. Por ello, las autoridades aeronáuticas y los centros de monitoreo evalúan de forma continua las condiciones del espacio aéreo en Chiapas, Tabasco, Campeche y la Península de Yucatán para prevenir accidentes.

¿Por qué realizaron un simulacro de evacuación en el Volcán de Fuego de Colima?

Mientras las alarmas se encienden en Chiapas, en paralelo la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima desalojó de forma preventiva a la comunidad de La Becerrera como parte de un simulacro de emergencia ante el coloso homónimo mexicano. El operativo movilizó a los habitantes situados a solo 5 kilómetros del cráter con el apoyo estratégico del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

La respuesta institucional en la entidad midió la efectividad de las rutas de evacuación mediante el despliegue de un puesto de mando en el jardín principal. Durante el ejercicio, las fuerzas de seguridad coordinaron el traslado seguro de las familias hacia un refugio temporal ubicado a 11 kilómetros al sur de la localidad, fuera de la zona de peligro. Esta maniobra de campo evaluó la rapidez de respuesta y la cultura de prevención ciudadana ante una eventual contingencia volcánica real en el occidente del país.

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