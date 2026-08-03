Capturan a “Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, en Michoacán

Autoridades federales detuvieron a Alfonso Fernández Magallón, alias Quiringua, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.

El detenido es señalado por delitos como narcotráfico, extorsión, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad.

Estados Unidos mantenía una investigación en su contra y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información para su captura.

Tras el operativo se registraron seis bloqueos carreteros en Michoacán, que fueron desactivados por fuerzas de seguridad.