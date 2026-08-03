Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Paso complicado en carreteras por bloqueos y fuertes accidentes hoy 3 de agosto
/Seguridad/Video

Capturan a “Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, en Michoacán

Alfonso Fernández Magallón, alias “Quiringua”, fue detenido en Michoacán; EUA lo buscaba por narcotráfico y ofrecía recompensa.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa

Autoridades federales detuvieron a Alfonso Fernández Magallón, alias Quiringua, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.

El detenido es señalado por delitos como narcotráfico, extorsión, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad.

Estados Unidos mantenía una investigación en su contra y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información para su captura.

Tras el operativo se registraron seis bloqueos carreteros en Michoacán, que fueron desactivados por fuerzas de seguridad.

Tags relacionados