Capturan a “Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, en Michoacán

Autoridades federales detuvieron a Alfonso Fernández Magallón, alias Quiringua, identificado como líder del Cártel de Los Reyes.
El detenido es señalado por delitos como narcotráfico, extorsión, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad.
Estados Unidos mantenía una investigación en su contra y ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información para su captura.
Tras el operativo se registraron seis bloqueos carreteros en Michoacán, que fueron desactivados por fuerzas de seguridad.