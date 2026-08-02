Cártel de Los Reyes: ¿Cómo operan y cuál es su vínculo con Cárteles Unidos en Michoacán?

La noche del sábado 1 de agosto las autoridades federales dieron a conocer el arresto de Alfonso Fernández Magallón, mejor conocido como Poncho o Quiringua, líder del Cártel de Los Reyes, perteneciente a Cárteles Unidos.

La detención de Poncho y dos sujetos más se dio en Los Reyes de Salgado, Michoacán, y se les vincula con delitos de robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico.

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¿Cómo opera el Cártel de Los Reyes y en qué municipios de Michoacán tienen presencia?

De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Cártel de Los Reyes tiene presencia en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos.

De acuerdo a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), Alfonso Fernández tiene una investigación por diversos delitos relacionados con el narcotráfico, por lo que ofrecían cinco millones de dólares como recompensa.

¿Cuál es su vínculo con Cárteles Unidos?

Este grupo delictivo pertenece a Cárteles Unidos, debido a la relación de Quiringua y Juan José “N”, El Abuelo. Ambos habrían encabezado los ataques con drones contra elementos militares el 25 de enero de 2025 en Cotija, así como el 15 de julio y 1º de julio en Tingüindín y Jacona, Michoacán.

La alianza habría iniciado cuando, siendo autodefensas, se enfrentaron a Los Templarios en la década de 2010, al igual que otras célula como Los Blancos de Troya y Los Viagras (aunque ésta última se ha desprendido en los últimos años).

A nivel internacional, Cárteles Unidos fue designado por EUA como organizaciones terroristas, no sólo por delitos de narcotráfico, sino por encabezar actividades violentas, por lo que integrantes de Los Reyes también son buscados en el territorio vecino.

Operativo y bloqueos carreteros en Michoacán tras la detención de “Quiringua”

Antes de ser público el arresto se llevó a cabo un operativo en la entidad, luego de que se reportaron bloqueos y quema de objetos en Michoacán debido a las detenciones que se estaban efectuando.

“Cabe hacer mención que, posterior a su detención se registraron 6 bloqueos carreteros para impedir el traslado de los detenidos, los cuales fueron desactivados por la reacción de autoridades civiles y militares, lográndose liberar las vías de comunicación”, reportaron las autoridades.

Medios locales y especialistas en seguridad prevén que tras la detención, Luis Enrique Barragán Chávez, El Wicho o El R5, sea el nuevo líder de Los Reyes. Sobre este pesa una recompensa de tres millones de dólares.

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