Volcán de Fuego en Colima: las comunidades que serían afectadas en caso de una erupción en 2026

Mientras en Guatemala las autoridades mantienen la vigilancia por la reciente actividad del Volcán de Fuego que afecta a territorios cercanos como Chiapas, en México, en el occidente del país también se reforzaron las acciones de prevención alrededor del Volcán de Fuego de Colima, donde hace apenas unos días se realizó un simulacro de evacuación en comunidades cercanas al cráter como parte de los protocolos de Protección Civil.

El simulacro permitió poner a prueba las rutas de evacuación, la coordinación entre corporaciones y la operación de refugios temporales para los habitantes de las localidades ubicadas en la zona de mayor riesgo. Si bien el Volcán de Fuego de Colima permanece estable y bajo monitoreo permanente, las autoridades realizan este tipo de ejercicios de forma periódica para mantener preparada a la población.

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Colima realizó un simulacro por actividad del Volcán de Fuego

El pasado 1 de agosto, autoridades de Protección Civil de Colima llevaron a cabo un simulacro de evacuación en la comunidad de La Becerrera, en el municipio de Comala, considerada una de las localidades más cercanas al Volcán de Fuego.

En el ejercicio participaron habitantes, cuerpos de emergencia y dependencias de los tres niveles de gobierno, quienes pusieron en práctica el Plan Operativo Volcánico, que contempla rutas de evacuación, instalación de refugios temporales y coordinación entre las instituciones encargadas de atender una contingencia.

El objetivo fue fortalecer la preparación de la población y evaluar los tiempos de respuesta en caso de que el volcán presente un incremento significativo en su actividad.

¿Qué municipios podrían verse afectados por una erupción?

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil y los mapas de riesgo del Volcán de Fuego de Colima, las comunidades más cercanas al edificio volcánico serían las primeras en verse afectadas ante una erupción de gran magnitud.

Entre las localidades con mayor exposición se encuentran:

La Yerbabuena , municipio de Comala.

, municipio de Comala. La Becerrera, municipio de Comala.

Además, otros municipios de Colima podrían registrar efectos por caída de ceniza, dependiendo de la intensidad de la erupción y de la dirección del viento, entre ellos:

Comala

Cuauhtémoc

Villa de Álvarez

Colima

En el estado de Jalisco, las autoridades también mantienen vigilancia sobre municipios cercanos al volcán, principalmente:

Tonila

Tuxpan

Zapotitlán de Vadillo

La dispersión de ceniza incluso podría alcanzar otras regiones del occidente del país si las condiciones meteorológicas favorecen su desplazamiento, por lo que el área potencialmente afectada puede variar en cada episodio eruptivo.

Actualmente, el Volcán de Fuego de Colima se mantiene en una fase de desgasificación pasiva y bajo vigilancia permanente de especialistas del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos (CUEV), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las unidades de Protección Civil.

El monitoreo se realiza las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante una red de instrumentos que registra actividad sísmica, deformación del edificio volcánico, emisiones de dióxido de azufre, imágenes de cámaras térmicas y visibles, además de observaciones satelitales y con drones.

¿Qué pasa actualmente con el Volcán de Fuego de Guatemala que podría afectar a Chiapas?

El interés por el Volcán de Fuego de Colima aumentó luego de la fuerte erupción registrada esta semana en Guatemala, donde las autoridades elevaron la alerta de emergencia y ordenaron evacuaciones preventivas en las comunidades más cercanas al cráter, situación que además encendió el alerta en Chiapas.

#Urgente. Potentes explosiones y muchos retumbos en estos momentos, hasta hacen vibrar techos y paredes.



Súbale el volumen y escuche los constantes retumbos a esta hora. pic.twitter.com/Z1IxOXwUYJ — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

Hasta el último reporte oficial, más de mil 400 personas habían sido evacuadas, 29 mil habitantes resultaron afectados por la caída de ceniza y la actividad volcánica alcanzaba de forma directa a 18 comunidades. Además, permanecían cerradas carreteras, suspendidas clases en municipios cercanos y restringido el acceso a las zonas de mayor riesgo, mientras las autoridades mantenían vigilancia intensiva ante la posibilidad de nuevas explosiones y flujos piroclásticos.

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