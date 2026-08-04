Los 5 colores de autos más robados en México durante 2026: La razón detrás de la tendencia

El color de un automóvil puede llamar la atención al hablar del robo de autos en México, pero no es el principal factor que determina qué unidades son buscadas por los delincuentes; sim embargo muchos se preguntan: ¿cuáles son los colores de autos más robados?

Los registros disponibles muestran que los tonos más comunes como blanco, gris, negro y plata, aparecen con frecuencia en los reportes, aunque esto también responde a que son colores ampliamente utilizados en el mercado automotriz.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Top 5 de colores de auto más robados en México

Aunque la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) no establece un ranking oficial de robos por color para 2026, información histórica del sector ha colocado al blanco como uno de los tonos con mayor número de vehículos robados, seguido por colores como gris y negro.

Blanco

Gris

Plata

Negro

Azul oscuro.

La explicación es principalmente estadística: mientras más vehículos de determinado color circulen, mayor, será su presencia entre las unidades robadas. Además, los autos de colores neutros pueden pasar más desapercibidos y sus piezas tienen una demanda mucho más amplia.

Robo de autos en México: ¿Qué importa más que el color?

Datos recientes de la AMIS muestran que el modelo y la demanda de sus piezas son factores mucho más relevantes; tan solo entre julio de 2025 y junio de 2026, fueron robados 50 mil 891 vehículos asegurados, 16.2% menos que el pedido anterior.

Los modelos que más reportes de robo fueron el Nissan Versa, Kenworth, Bajaj 111-250, Nissan NP300 y Nissan March.

Por ello es que el hecho de elegir un automóvil de un color poco común, no garantiza mayor seguridad para reducir riesgos; especialistas recomiendan combinar rastreo satelital, sistemas de seguridad, estacionamientos vigilados y un seguro adecuado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.