Autopista Zamora-Uruapan: los municipios michoacanos que podrás visitar cuando esté lista

La nueva autopista Zamora-Uruapan no solo reducirá los tiempos de traslado entre ambas ciudades, sino que también facilitará el acceso a varios destinos turísticos de Michoacán como Chilchota y Paracho.

Y es que además de impulsar el transporte de mercancías, la llamada Autopista de la Agroexportación permitirá recorrer con mayor rapidez una de las zonas con mayor riqueza cultural y natural del estado. Sin embargo, y por tratarse de una obra nueva, su posible fecha de apertura se extendería hasta el año 2029.

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Los municipios michoacanos que estarán mejor conectados con la nueva autopista

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, la Autopista de la Agroexportación, que iniciará su proceso de construcción en octubre próximo, forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El proyecto contempla una longitud de 88 kilómetros y una inversión de 13 mil 278 millones de pesos, con el objetivo de reducir en más de una hora el trayecto entre Zamora y Uruapan, además de fortalecer la conexión con Guadalajara, la región del Bajío y el puerto de Lázaro Cárdenas.

Durante su recorrido, la nueva vialidad atravesará parte de la región purépecha, por lo que también mejorará la conectividad hacia distintos municipios mediante carreteras y entronques existentes. Esto permitirá que habitantes y visitantes lleguen con mayor facilidad a algunos de los principales atractivos turísticos del occidente de Michoacán.

Entre los lugares que podrán visitarse con mayor facilidad destacan:

Zamora , donde se encuentra el Santuario Guadalupano, uno de los templos más altos del país, además de su centro histórico y su reconocida gastronomía.

, donde se encuentra el Santuario Guadalupano, uno de los templos más altos del país, además de su centro histórico y su reconocida gastronomía. Tangancícuaro , hogar del Parque Nacional Lago de Camécuaro, famoso por sus aguas cristalinas y los ahuehuetes centenarios que lo rodean.

, hogar del Parque Nacional Lago de Camécuaro, famoso por sus aguas cristalinas y los ahuehuetes centenarios que lo rodean. Chilchota , municipio reconocido por sus comunidades purépechas, su tradicional pan elaborado en horno y espacios naturales como el Ojo de Agua.

, municipio reconocido por sus comunidades purépechas, su tradicional pan elaborado en horno y espacios naturales como el Ojo de Agua. Carapan , una localidad que ofrece atractivos como el manantial Ostákuro y el Parque Kuinio, ideales para quienes buscan actividades al aire libre.

, una localidad que ofrece atractivos como el manantial Ostákuro y el Parque Kuinio, ideales para quienes buscan actividades al aire libre. Ichán , donde es posible conocer parte de la cultura purépecha, escuchar pirekuas y disfrutar platillos tradicionales como el churipo y los tamales de zarzamora.

, donde es posible conocer parte de la cultura purépecha, escuchar pirekuas y disfrutar platillos tradicionales como el churipo y los tamales de zarzamora. Paracho , reconocido a nivel nacional por la fabricación artesanal de guitarras y otros instrumentos de cuerda.

, reconocido a nivel nacional por la fabricación artesanal de guitarras y otros instrumentos de cuerda. Uruapan, considerado uno de los principales destinos turísticos de Michoacán gracias al Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, sus mercados de artesanías y su importante producción de aguacate.

Cabe señalar que algunos de estos municipios no forman parte del trazo directo de la autopista. Sin embargo, la nueva infraestructura permitirá llegar a ellos con mayor rapidez mediante las conexiones carreteras de la región.

¿Cuándo estará lista la autopista Zamora-Uruapan?

La construcción de esta vía comenzó en 2026 como parte del paquete de infraestructura carretera que se desarrolla en Michoacán para mejorar la movilidad entre distintas regiones del estado.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los trabajos tendrán una duración aproximada de dos a tres años, por lo que la autopista podría entrar en operación hacia 2029, siempre que el calendario de construcción avance conforme a lo previsto.

El proyecto también contempla la construcción de puentes, pasos superiores vehiculares, entronques y puntos de inspección que permitirán hacer más eficiente el tránsito por este corredor estratégico.

Además de beneficiar a quienes viajan por turismo, la nueva autopista busca agilizar el traslado de productos agrícolas provenientes de una de las zonas con mayor producción del estado, fortaleciendo la conexión con importantes corredores comerciales del occidente del país.

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