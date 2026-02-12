El balneario de aguas termales que tiene terapia de peces está en Jalisco y es perfecto para hacer una escapada familiar

A poco más de una hora de Guadalajara existe un balneario que mezcla aguas termales, vistas abiertas a la zona agavera de Jalisco y una propuesta poco común: terapia de peces. Se trata de El Pozo Santo, un espacio familiar pensado para pasar el día entre naturaleza, comida y descanso.

Aguas termales, terapia de peces y vistas a la barranca

El principal atractivo de El Pozo Santo son sus piscinas naturales alimentadas por aguas termales, que mantienen una temperatura agradable durante gran parte del año. A esto se suma la experiencia de terapia con peces, una actividad que muchas personas asocian con relajación y cuidado de la piel.

El balneario se encuentra en la Barranca de Achio, cerca de Amatitán, una zona rodeada de paisajes agaveros que ofrece vistas abiertas y una sensación de desconexión difícil de encontrar dentro de la ciudad.

Entre los servicios disponibles destacan:

Mesas y sillas para uso familiar

Zona de asadores

Área de comida

Restaurante y tiendita

Venta de snacks, hamburguesas, hot dogs y mariscos

Cuáles son los precios del balneario de Jalisco

Uno de los puntos fuertes del balneario es su costo de entrada, pensado para planes familiares. La tarifa general ronda los 100 pesos por persona, mientras que los niños pagan la mitad. El horario habitual es de 9:00 a 18:00 horas todos los días.

Para mantener el orden y la seguridad del lugar, existen normas claras sobre lo que se puede ingresar. El objetivo es proteger tanto a los visitantes como a las instalaciones naturales.

No está permitido entrar con:

Envases de vidrio

Cilindros de gas

Bocinas o equipos de sonido

Mascotas

Equipo para acampar

Dónde queda El Pozo Santo

El balneario se ubica en la Barranca de Achio, en el municipio de Amatitán, Jalisco. La cercanía con Guadalajara permite organizar una visita de un solo día sin necesidad de hospedaje.

