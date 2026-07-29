El Pueblo Mágico que perdió su nombramiento y lo recuperó: así es la “Venecia mexicana” en Nayarit

Al noroeste de Nayarit se encuentra Mexcaltitán, una isla catalogada como Pueblo Mágico y conocida como la "Venecia mexicana" por los canales que se forman entre sus calles durante la temporada de lluvias. Se trata de un poblado dedicado a la pesca, con calles coloridas y ritmo apacible, que visto desde arriba recuerda a la antigua urbe de Aztlán rodeada de agua.

Según explica la web Pueblos Mágicos de México, el nombre de este poblado, Mexcaltitán, significa “casa de los mexicanos”. En la isla se han hallado vestigios prehispánicos, entre ellos la figura del Águila Garza, lo que llevó a distintos historiadores a señalarla como un punto de culto para los pueblos nahuatlacas.

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¿Por qué a Mexcaltitán se le conoce como la “Venecia mexicana”?

Mexcaltitán es conocida como la "Venecia mexicana“, ya que en temporada de lluvias (de julio a octubre aproximadamente) sus calles se transforman en canales que los propios habitantes recorren en balsas.

El sitio guarda una relación histórica con Aztlán, el origen de la peregrinación náhuatl que terminó con la fundación de la gran Tenochtitlan (actual Ciudad de México). De hecho, se destaca un parecido entre el trazado urbano de la isla y el mapa de Tenochtitlan, ya que en ambos casos las calles combinan un patrón de líneas paralelas con una vía circular.

¿Cuándo Mexcaltitán perdió y recuperó su nombramiento como Pueblo Mágico?

Según un comunicado de la Secretaría de Turismo fechado el 20 de agosto de 2021, la isla obtuvo por primera vez la nominación de Pueblo Mágico en 2001, distinción que perdió en 2009 al presentar problemas de infraestructura, fachadas deterioradas y falta de ordenamiento urbano.

Gracias a las tareas de rescate, este Pueblo Mágico de Nayarit recuperó el nombramiento en 2020.

¿Qué se puede hacer en la isla Mexcaltitán, en Nayarit?

Entre los imprescindibles de este destino se encuentra el Museo El Origen, una construcción de 1815 que conserva piezas arqueológicas datadas entre los años 2200 a.C y 1530 d.C.

Otra de las visitas imperdibles en Mexcaltitán es el Templo de San Pedro y San Pablo, localizado en la Plaza Principal, construido en la segunda mitad del siglo XIX. La isla también ofrece recorridos en lancha por los manglares que la rodean, en un entorno de lagunas costeras y marismas ideal tanto para explorar como para pescar.

En cuanto a gastronomía, la isla ofrece platillos elaborados con productos de la pesca local, como tamales de camarón, pescado zarandeado y tortilla de camarón.

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