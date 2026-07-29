Es ley en México: el equipaje que las aerolíneas están obligadas a dejarte subir gratis en agosto 2026

Millones de familias mexicanas compran su boleto de avión sin revisar qué incluye realmente la tarifa. Profeco advierte que las aerolíneas no pueden cobrar por todo lo que suben a bordo, y la Ley de Aviación Civil respalda esa postura.

El organismo detalla que existe un límite mínimo garantizado tanto para la maleta que va en bodega como para el equipaje de mano. Documentar una valija o subir una mochila a cabina no debería representar un gasto extra si el pasajero respeta las condiciones que la propia autoridad establece.

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¿Qué dice Profeco sobre el equipaje gratuito en las aerolíneas?

Profeco publicó el Boletín de Prensa No. 203 el 23 de julio de 2026 para recordar los derechos del pasajero antes de la temporada alta de viajes. La dependencia federal insiste en que el costo del boleto debe incluir tarifa, comisiones e impuestos sin letras chiquitas.

La autoridad reitera que las aerolíneas deben informar con claridad cada condición antes de que el pasajero pague. Profeco mantiene módulos de atención en los principales aeropuertos del país para resolver quejas de forma directa cuando una empresa incumple estas reglas.

Cualquier cláusula que intente reducir estos derechos mínimos carece de validez legal, según la propia Ley de Aviación Civil. El pasajero puede exigir el cumplimiento sin necesidad de litigio previo, directamente en el mostrador o vía Profeco.

Equipaje documentado (bodega)

Entre 15 y 25 kilogramos sin costo, según el tipo de aeronave

Pago adicional solo si el pasajero excede el peso permitido

Un talón de identificación obligatorio por cada maleta entregada

Puedes documentar entre 15 y 25 kilogramos sin costo, según la aeronave. (Getty Images)

Equipaje de mano (cabina)

Dos piezas por pasajero, con peso conjunto máximo de 10 kilogramos

Medidas máximas de 55 centímetros de largo, 40 de ancho y 25 de alto

La aerolínea puede cobrar solo si se exceden peso o medidas

Servicios que la aerolínea no puede imponer

Seguros de viaje

Renta de autos

Asistencia adicional o donaciones

¿Qué otros derechos protege la Ley de Aviación Civil frente a las aerolíneas?

La ley también obliga a las aerolíneas a compensar retrasos imputables a ellas. Si la demora supera una hora, el pasajero tiene derecho a descuentos en vuelos posteriores o alimentos sin costo, según el tiempo transcurrido.

En caso de pérdida o daño de equipaje, la indemnización se calcula en Unidades de Medida y Actualización, con topes distintos para equipaje de mano y documentado. Estas cifras se actualizan cada año y varían según el tipo de afectación que sufra el pasajero.

El pasajero además puede cancelar su compra sin penalización dentro de las 24 horas posteriores al pago del boleto. Pasado ese plazo, la aerolínea fija las condiciones de cancelación, siempre dentro de los límites que marca la ley.

Antes de viajar, pesa y mide tu equipaje en casa para evitar sorpresas en el mostrador. Si una aerolínea te cobra de más o condiciona tu boleto, exige el cumplimiento de la ley o levanta tu queja ante Profeco.

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