Beca Cultural del IPN que da 20 mil pesos; requisitos y cuándo se solicita

Cuando eres estudiante, contar con un apoyo económico es un gran incentivo y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) los alumnos del nivel medio superior y superior pueden recibir la Beca Cultural, si estás interesado, aquí te contamos todos los detalles.

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Requisitos de la Beca Cultural de la Fuente

Los estudiantes que estén interesados en solicitar la Beca Cultural deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito a los programas académicos del Nivel Medio Superior o Nivel Superior del IPN en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta

en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta Tener promedio general de mínimo 7.0

general de mínimo Ser estudiante en situación escolar regular

Haber realizado alguna labor artística o cultural comprobable en espacios culturales externos al IPN

Especificar que la persona que presenta es beneficiaria de la beca “CARMEN de la FUENTE” en los créditos, la difusión y cualquier otro documento relacionado con la actividad

en los créditos, la difusión y cualquier otro documento relacionado con la actividad Acuse de solicitud de beca y carta compromiso del SIBec

Constancia de participación en actividades artístico-culturales

Credencial expedida por la DAE

Es importante señalar que durante la temporalidad de la beca, el beneficiario debe realizar por lo menos una actividad artística-cultural que cumpla con los siguientes lineamientos:

Sin fines de lucro

Constancia de las actividades realizadas

Especificar que la persona que presenta es beneficiaria de la beca “CARMEN de la FUENTE” en los créditos, la difusión y cualquier otro documento relacionado con la actividad

Entregarlas en la DDC del IPN

¿En qué consiste la Beca Cultural de la Fuente?

La Beca Cultural esta enfocada en estudiantes que participen en actividades artístico culturales externas al instituto y su objetivo es incentivar la permanencia, egreso y continuación de estudios y el desarrollo de actividades culturales.

Se otorga un monto de 20 mil pesos por cada ciclo escolar. Por ahora no se ha publicado la nueva convocatoria para el siguiente periodo pero te recomendamos mantenerte atento para conocer las fechas y no se te pase el registro. Por lo regular se publica en agosto o septiembre.

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