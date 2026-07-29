Edomex entrega insumos agrícolas, pecuarios y acuícolas gratis a productores: el registro se realiza en estos 7 municipios y cierra el 31 de julio 2026

Miles de productores mexiquenses buscan el mismo beneficio: insumos gratuitos para mejorar sus cosechas y su ganado. El Edomex confirma la apertura de un programa que entrega cubiertas plásticas, alimento balanceado y otros apoyos productivos, con un plazo de solo tres días para el registro.

El trámite corresponde al programa estatal Transformando al Campo 2026, dirigido a personas mayores de edad dedicadas a actividades del sector primario en el Edomex. La convocatoria contempla apoyos para los rubros agrícola, pecuario y acuícola, y el registro se realiza del 29 al 31 de julio en delegaciones regionales de la Secretaría del Campo.

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¿En qué municipios del Edomex se realiza el registro de Transformando al Campo 2026?

El Edomex concentra el registro del programa Transformando al Campo 2026 en delegaciones regionales específicas de la Secretaría del Campo. Estas sedes reciben solicitudes solo del 29 al 31 de julio, en horario de 9:00 a 18:00 horas.

La dependencia distribuye la atención en siete sedes estratégicas para acercar el trámite a las distintas regiones del territorio mexiquense. Los productores solo pueden acudir a la delegación que corresponde a su municipio de residencia o actividad.

Los siete municipios habilitados son:

Atlacomulco

Valle de Bravo

Tenancingo

Amecameca

Jilotepec

Tejupilco

Texcoco (sede Finca Pintoresca)

Las personas interesadas deben presentarse en la sede que corresponda dentro de la fecha límite para evitar quedar fuera del programa. La dependencia estatal recomienda no acudir el último día para reducir tiempos de espera en las delegaciones.

¿Qué requisitos pide el Edomex para acceder a los insumos gratuitos?

El programa Transformando al Campo 2026 exige que la persona solicitante acredite su actividad productiva ante la autoridad correspondiente. La Secretaría del Campo pide además una aportación mínima de parte del beneficiario para acceder a los insumos.

Requisitos de elegibilidad:

Ser mayor de 18 años

Dedicarse a actividades agrícolas, pecuarias o acuícolas en el Edomex

Contar con constancia de productor agropecuario vigente (no mayor a tres meses)

Aportar de forma mínima según el apoyo solicitado

Además de acreditar la actividad productiva, los solicitantes reúnen documentación específica para completar el trámite en ventanilla. La Secretaría del Campo también prioriza a quienes cuentan con registros adicionales ante organismos federales del sector.

Documentación requerida:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Constancia de productor agropecuario, ejidal o acuícola

Registro en el SURA o el RNPA (si aplica, para priorización)

La dependencia aclara que el trámite es completamente personal y gratuito para todos los productores mexiquenses. Ningún gestor externo debe solicitar un pago a cambio de agilizar el registro ante la Secretaría del Campo.

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